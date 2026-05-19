Roy Keane Masih Belum Yakin Michael Carrick Bisa Tangani Manchester United

JawaPos.com - Michael Carrick memang mulai mendapat banyak dukungan untuk menjadi manajer permanen Manchester United. Namun, tidak semua orang benar-benar yakin mantan gelandang Setan Merah itu siap menangani tekanan besar di Old Trafford.

Salah satu sosok yang masih menyimpan keraguan adalah Roy Keane. Legenda Manchester United tersebut menilai performa Carrick sejauh ini memang cukup impresif, tetapi dia merasa masih ada banyak masalah besar yang belum terselesaikan di dalam tim.

Carrick mengambil alih kursi pelatih setelah Ruben Amorim dipecat pada Januari lalu. Dalam waktu singkat, pria berusia 44 tahun itu berhasil mengangkat performa United dan membawa klub naik ke posisi tiga klasemen.

Lebih impresif lagi, Carrick sukses membawa United meraih kemenangan penting atas Arsenal, Manchester City, Liverpool, dan Aston Villa. Catatan itu membuat peluangnya mendapatkan kontrak permanen semakin besar.

Kabarnya, manajemen United bahkan sudah menyiapkan kontrak dua tahun untuk mantan pelatih Middlesbrough tersebut.

Roy Keane Masih Menyimpan Keraguan Meski mengakui hasil positif yang diraih Carrick, Keane menilai pekerjaan besar sebenarnya baru akan dimulai musim depan. Melansir Mirror, menurut Roy Keane, Manchester United masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam urusan pertahanan.

Dalam 10 pertandingan terakhir, United hanya mencatatkan dua clean sheet. Fakta itu dianggap Keane sebagai tanda bahwa fondasi tim belum benar-benar stabil.

”Apakah dia masih pilihan terbaik yang ada? Kita jelas tidak tahu dengan manajer lain mana mereka berbicara. Faktanya dia memenangkan pertandingan, tetapi sekali lagi, masih ada masalah besar di Manchester United,” ungkap Roy Keane.