Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 15 September 2026 | 04.57 WIB

Youri Tielemans Ungkap Penyebab Manchester United Tumbang saat Lawan Manchester City

Gelandang Manchester United Youri Tielemans. (Dok. Youri Tielemans) - Image

Gelandang Manchester United Youri Tielemans. (Dok. Youri Tielemans)

JawaPos.com - Manchester United harus takluk dari Manchester City di pekan keempat Liga Inggris.

Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (13/9).

Youri Tielemans ungkap penyebab kekalahan

Kalah di laga Derbi Manchester tentu mengecewakan bagi Youri Tielemans.

Apalagi, Manchester United memiliki keunggulan dalam jumlah pemain yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Ini mengecewakan, semua orang kecewa dan frustrasi karena kami tahu kami bisa bermain jauh lebih baik. Kami ingin melakukan segala sesuatunya dengan baik, tetapi hari ini tidak berjalan seperti yang kami inginkan," kata Youri Tielemans yang dikutip laman resmi Manchester United, Senin (14/9).

Gelandang timnas Belgia tersebut membeberkan beberapa penyebab Manchester United kalah dari Manchester City.

Tielemans merasa timnya banyak melakukan kesalahan dalam umpan.

"Kami tidak memanfaatkan ruang yang tepat, kami melakukan kesalahan dalam umpan dan mungkin sedikit terlalu terburu-buru," tutur Youri Tielemans.

"Kami tidak memberikan umpan terakhir yang tepat di sepertiga lapangan akhir untuk menciptakan cukup peluang mencetak gol," jelas gelandang 29 tahun tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Erling Haaland Ungkap Keajaiban Manchester City Menang Melawan Manchester United dengan 10 Pemain - Image
Sepak Bola Dunia

Erling Haaland Ungkap Keajaiban Manchester City Menang Melawan Manchester United dengan 10 Pemain

Senin, 14 September 2026 | 20.18 WIB

Badan Wasit Akui VAR Keliru Sahkan Gol Erling Haaland saat Manchester City Tekuk Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Badan Wasit Akui VAR Keliru Sahkan Gol Erling Haaland saat Manchester City Tekuk Manchester United

Senin, 14 September 2026 | 20.12 WIB

Manchester City Bekuk Manchester United, Pro Ref Minta Maaf Soal Gol Erling Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Bekuk Manchester United, Pro Ref Minta Maaf Soal Gol Erling Haaland

Senin, 14 September 2026 | 13.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore