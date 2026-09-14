Youri Tielemans Ungkap Penyebab Manchester United Tumbang saat Lawan Manchester City

JawaPos.com - Manchester United harus takluk dari Manchester City di pekan keempat Liga Inggris.

Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (13/9).

Youri Tielemans ungkap penyebab kekalahan Kalah di laga Derbi Manchester tentu mengecewakan bagi Youri Tielemans.

Apalagi, Manchester United memiliki keunggulan dalam jumlah pemain yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Ini mengecewakan, semua orang kecewa dan frustrasi karena kami tahu kami bisa bermain jauh lebih baik. Kami ingin melakukan segala sesuatunya dengan baik, tetapi hari ini tidak berjalan seperti yang kami inginkan," kata Youri Tielemans yang dikutip laman resmi Manchester United, Senin (14/9).

Gelandang timnas Belgia tersebut membeberkan beberapa penyebab Manchester United kalah dari Manchester City.

Tielemans merasa timnya banyak melakukan kesalahan dalam umpan.

"Kami tidak memanfaatkan ruang yang tepat, kami melakukan kesalahan dalam umpan dan mungkin sedikit terlalu terburu-buru," tutur Youri Tielemans.