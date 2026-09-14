Manchester City Bekuk Manchester United, Pro Ref Minta Maaf Soal Gol Erling Haaland

JawaPos.com - Manchester City berhasil menaklukkan Manchester United dengan skor 1-0 dalam laga Derby Manchester di Old Trafford, Minggu (13/9). Kemenangan itu menjadi hasil sempurna bagi tim asuhan Enzo Maresca.

Manchester City saat ini mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan dan menjadi salah satu dari dua tim Premier League yang masih menyapu bersih seluruh laga, bersaing ketat dengan Arsenal.

Sementara itu, Manchester United harus menerima kekalahan kedua musim ini. Setan Merah baru mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan setelah mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil itu membuat Manchester United saat ini berada di posisi ke-13.

Manchester City sendiri harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 setelah Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver. Foden diusir setelah menendang Bruno Fernandes ketika gelandang Manchester United itu terjatuh. Kartu merah itu menjadi yang pertama diterima pemain Manchester City dalam pertandingan Premier League melawan Manchester United sejak 2006.

Usai pertandingan, Enzo Maresca menilai kartu merah untuk Foden memang layak diberikan, tetapi sang pelatih juga merasa Bruno Fernandes seharusnya menerima hukuman serupa. “Phil mendapat kartu merah, tetapi menurut saya tindakan yang sama yang dilakukan Bruno juga layak diganjar kartu merah,” kata Maresca.

“Saya melihat kembali aksinya dan langsung memeriksanya. Jelas kartu merah untuk Phil karena itu merupakan reaksi. Tetapi Anda juga bisa melihat Bruno melakukan pelanggaran terhadap Foden. Bagaimanapun, itulah yang terjadi. Kartu merah, tetapi kami menang,” lanjutnya.

VAR tidak meminta Oliver meninjau kembali keterlibatan Fernandes dalam insiden tersebut. Kondisi itu membuat strategi pertandingan berubah total bagi kedua tim. “Kami hanya bertahan lebih dalam, tidak memberikan ruang di belakang dan tidak ada lagi transisi. Itu sebabnya pertandingan juga menjadi lebih sulit bagi mereka,” katanya.

Manchester City akhirnya mencetak gol kemenangan pada menit ke-60 lewat Erling Haaland. Namun, gol itu sempat dianulir karena dugaan offside. Gol itu tercipta usai Haaland memanfaatkan umpan silang Josko Gvardiol dan menyelesaikan peluang dari tiang jauh. Wasit Oliver awalnya menyatakan Haaland berada dalam posisi offside.