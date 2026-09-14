Badan Wasit Akui VAR Keliru Sahkan Gol Erling Haaland saat Manchester City Tekuk Manchester United

JawaPos.com - Pro Ref, Badan Wasit Profesional Inggris, resmi merilis pernyataan terkait gol kontroversial Erling Haaland saat Manchester City bungkam Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Mereka mengakui VAR salah bikin keputusan.

Gol Haaland ke gawang Man United di Old Trafford, Minggu (13/9), memunculkan kontroversi. Penyerang asal Norwegia itu mencetak gol usai memanfaatkan umpan silang dari Josko Gvardiol. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena sudah berada dalam posisi offside.

Dalam situasi itu, Haaland dan Enzo Fernandez memang terlihat offside. Namun, setelah wasit melakukan peninjauan lewat VAR, Haaland rupanya dinilai onside, sementara Enzo Fernandez tak mengenai bola, sehingga posisi dianggap tidak offside.

Masalah utamanya jelas bukan pada posisi Haaland, melainkan pada pergerakan Enzo. Ia terlihat jelas mencoba menyundul bola tersebut sambil menjatuhkan diri, meski pada akhirnya sama sekali tidak menyentuh bola.

Penjelasan Pro Ref, badan wasit yang mengawasi kompetisi di Inggris, kasus ini bukan bersifat subjektif lantaran Enzo Fernandez tidak menyentuh bola. Namun, mereka mengakui kalau wasit VAR, Matt Donohue, gagal mengenali dampak dari pergerakan pemain Argentina tersebut.

Donohue seharusnya menginstruksikan wasit Michael Oliver untuk meninjau tayangan ulang atau on-field review, tidak hanya berdasarkan keputusan dari VAR. Itu karena pergerakan Enzo yang sudah terjebak offside memengaruhi prosesnya gol.

"Telah dipastikan bahwa Enzo Fernandez tidak memainkan bola dan oleh karena itu hal itu membuat pelanggaran offside bersifat subjektif. Namun, pada kesempatan ini, VAR tidak menyadari dampak yang mungkin terjadi dari posisinya dan seharusnya merekomendasikan tinjauan di lapangan," bunyi pernyataan Pro Ref, dikutip dari BBC, Senin (14/9).

Sadar akan kesalahan fatal yang dilakukan wasit VAR, Pro Ref langsung mengambil tindakan usai pertandingan berakhir. Mereka segera menghubungi pihak manajemen Man United untuk mengakui adanya kesalahan.