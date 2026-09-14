Erling Haaland Ungkap Keajaiban Manchester City Menang Melawan Manchester United dengan 10 Pemain

JawaPos.com - Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United di pekan keempat Liga Inggris. Laga Derbi Manchester ke-199 yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (13/9).

Menang dengan 10 pemain merupakan pengalaman baru bagi Erling Haaland. Ia sebenarnya ingin Manchester City bermain menyerang, namun mereka harus memanfaatkan peluang dengan baik dengan kondisi kurang pemain.

"Tidak sering terjadi dalam hidup saya untuk bermain dengan 10 pemain, jadi ini pengalaman baru untuk menang dengan 10 pemain. Jujur saja, ini luar biasa. Kami harus bermain bertahan, yang sebenarnya tidak ideal karena kami suka menguasai bola dan mencoba mencetak gol. Di saat-saat seperti ini, Anda harus bermain bertahan dan memanfaatkan peluang yang ada, dan kami berhasil melakukannya dengan baik," kata Erling Haaland yang dikutip laman resmi Manchester City, Senin (14/9).

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Penyerang timnas Norwegia tersebut merasa Manchester City bermain lebih tajam ketika kekurangan satu pemain. Haaland berharap ketajaman tersebut perlu dipertahankan di laga berikutnya.

“Kami menunjukkannya hari ini. Saya pikir kami menjadi lebih tajam dengan 10 pemain. Kami perlu bermain seperti itu setiap saat, bahkan dengan 11 pemain sekalipun," ujar Haaland.

Mengenai golnya pada menit ke-60, Haaland sangat percaya diri bahwa dia tidak dalam posisi offside. Bahkan, Enzo Maresca sangat yakin golnya akan disahkan.

“Biasanya saya tidak pernah offside. Saya melihat ke arah pelatih dan dia memberi saya acungan jempol, jadi saya tahu itu gol dan bersiap untuk merayakannya," pungkas penyerang 26 tahun tersebut.

Erling Haaland Tunjukkan Ketajaman Erling Haaland tetap menjadi pilihan utama sebagai penyerang. Ia bermain selama 90 menit dengan melakukan 30 sentuhan bola.