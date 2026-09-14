Erling Haaland Ungkap Keajaiban Manchester City Menang Melawan Manchester United dengan 10 Pemain

Aksi Erling Haaland saat lawan Manchester United. (Manchester City)
JawaPos.com - Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United di pekan keempat Liga Inggris. Laga Derbi Manchester ke-199 yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (13/9).
Menang dengan 10 pemain merupakan pengalaman baru bagi Erling Haaland. Ia sebenarnya ingin Manchester City bermain menyerang, namun mereka harus memanfaatkan peluang dengan baik dengan kondisi kurang pemain.
"Tidak sering terjadi dalam hidup saya untuk bermain dengan 10 pemain, jadi ini pengalaman baru untuk menang dengan 10 pemain. Jujur saja, ini luar biasa. Kami harus bermain bertahan, yang sebenarnya tidak ideal karena kami suka menguasai bola dan mencoba mencetak gol. Di saat-saat seperti ini, Anda harus bermain bertahan dan memanfaatkan peluang yang ada, dan kami berhasil melakukannya dengan baik," kata Erling Haaland yang dikutip laman resmi Manchester City, Senin (14/9).
Baca Juga:Badan Wasit Akui VAR Keliru Sahkan Gol Erling Haaland saat Manchester City Tekuk Manchester United
Penyerang timnas Norwegia tersebut merasa Manchester City bermain lebih tajam ketika kekurangan satu pemain. Haaland berharap ketajaman tersebut perlu dipertahankan di laga berikutnya.
“Kami menunjukkannya hari ini. Saya pikir kami menjadi lebih tajam dengan 10 pemain. Kami perlu bermain seperti itu setiap saat, bahkan dengan 11 pemain sekalipun," ujar Haaland.
Mengenai golnya pada menit ke-60, Haaland sangat percaya diri bahwa dia tidak dalam posisi offside. Bahkan, Enzo Maresca sangat yakin golnya akan disahkan.
“Biasanya saya tidak pernah offside. Saya melihat ke arah pelatih dan dia memberi saya acungan jempol, jadi saya tahu itu gol dan bersiap untuk merayakannya," pungkas penyerang 26 tahun tersebut.
Erling Haaland tetap menjadi pilihan utama sebagai penyerang. Ia bermain selama 90 menit dengan melakukan 30 sentuhan bola.
Secara statistik permainan, Haaland tetap menunjukkan ketajamannya di lini depan. Melansir Fotmob, ia melepaskan dua tendangan yang salah satunya menjadi gol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022