Raphinha Cetak 2 Gol dalam Laga Liga Champions Barcelona Kontra Feyenoord

Raphinha (Flashscore)
JawaPos.com – Raphinha menjadi sorotan utama ketika Barcelona mengawali perjalanan di Liga Champions UEFA dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Pemain asal Brasil itu mencetak dua gol yang membantu Barcelona tampil dominan sekaligus memperpanjang catatan buruk Feyenoord yang belum menang dalam 12 pertandingan tandang di kompetisi Eropa.
Raphinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ketiga setelah melewati dua pemain lawan melalui gerakan mengecoh sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang dari jarak sekitar 12 yard.
Barcelona kemudian menggandakan keunggulan melalui Karim Adeyemi pada pertengahan babak pertama, sebelum Raphinha kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah jeda.
Gol keduanya lahir dari pergerakan cerdas di belakang pertahanan Feyenoord, memanfaatkan umpan Pedri sebelum dengan tenang menuntaskan peluang untuk mencetak gol kedelapannya dalam lima pertandingan kompetitif musim ini.
Lamine Yamal kemudian menambah keunggulan Barcelona melalui tendangan bebas dari jarak 20 yard yang menembus pertahanan Feyenoord.
Feyenoord sempat mendapatkan gol hiburan melalui Sem Steijn pada menit-menit akhir, tetapi Barcelona kembali memperlebar keunggulan lewat Gabriel Jesus yang menyundul umpan Yamal.
Kemenangan 5-1 tersebut sekaligus memperlihatkan ketajaman Barcelona yang kini telah mencetak sedikitnya lima gol dalam empat dari lima pertandingan kompetitif musim ini.
Bagi Raphinha, torehan dua gol tersebut semakin menegaskan peran pentingnya setelah dipercaya tampil sebagai penyerang dalam laga pembuka Liga Champions.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022