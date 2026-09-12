Raphinha Cetak 2 Gol dalam Laga Liga Champions Barcelona Kontra Feyenoord

JawaPos.com – Raphinha menjadi sorotan utama ketika Barcelona mengawali perjalanan di Liga Champions UEFA dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Pemain asal Brasil itu mencetak dua gol yang membantu Barcelona tampil dominan sekaligus memperpanjang catatan buruk Feyenoord yang belum menang dalam 12 pertandingan tandang di kompetisi Eropa.

Raphinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ketiga setelah melewati dua pemain lawan melalui gerakan mengecoh sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang dari jarak sekitar 12 yard.

Barcelona kemudian menggandakan keunggulan melalui Karim Adeyemi pada pertengahan babak pertama, sebelum Raphinha kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah jeda.

Gol keduanya lahir dari pergerakan cerdas di belakang pertahanan Feyenoord, memanfaatkan umpan Pedri sebelum dengan tenang menuntaskan peluang untuk mencetak gol kedelapannya dalam lima pertandingan kompetitif musim ini.

Lamine Yamal kemudian menambah keunggulan Barcelona melalui tendangan bebas dari jarak 20 yard yang menembus pertahanan Feyenoord.

Feyenoord sempat mendapatkan gol hiburan melalui Sem Steijn pada menit-menit akhir, tetapi Barcelona kembali memperlebar keunggulan lewat Gabriel Jesus yang menyundul umpan Yamal.

Kemenangan 5-1 tersebut sekaligus memperlihatkan ketajaman Barcelona yang kini telah mencetak sedikitnya lima gol dalam empat dari lima pertandingan kompetitif musim ini.