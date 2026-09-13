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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 15.06 WIB

Prediksi Skor Levante vs Barcelona di Liga Spanyol: Blaugrana Berburu Poin Penuh dan Pesta Gol

Barcelona mengincar kemenangan keenam beruntun saat menghadapi Levante di Liga Spanyol 2026/2027. (Barcelona) - Image

Barcelona mengincar kemenangan keenam beruntun saat menghadapi Levante di Liga Spanyol 2026/2027. (Barcelona)

JawaPos.com — Barcelona mengincar kemenangan keenam beruntun di semua kompetisi saat menghadapi Levante pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di markas lawan, Minggu (13/9/2026) pukul 21.15 WIB.

Blaugrana datang sebagai pemuncak klasemen dengan 12 poin dari empat laga, sementara Levante menempati posisi ke-11 dengan lima poin.

Barcelona Belum Terbendung di Awal Musim

Barcelona menjadi tim yang paling konsisten di awal Liga Spanyol 2026/2027 dengan menyapu bersih empat pertandingan dan mengoleksi 12 poin.

Pasukan Hansi Flick juga sedang dalam momentum luar biasa setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Produktivitas menjadi senjata utama Barcelona sepanjang awal musim ini. Dalam lima pertandingan, termasuk kemenangan 5-1 atas Feyenoord di fase liga Liga Champions pada Rabu, Barcelona sudah mencetak 22 gol.

Empat kemenangan Barcelona di Liga Spanyol juga hadir dengan skor meyakinkan.

Elche dihajar 5-0, Athletic Bilbao ditundukkan 2-0, Rayo Vallecano dikalahkan 5-2, sedangkan Valencia menjadi korban berikutnya dengan kekalahan telak 5-0.

Catatan tersebut membuat Barcelona layak difavoritkan untuk kembali meraih tiga poin.

Terlebih, Lamine Yamal dan Raphinha diprediksi kembali menjadi bagian penting dari lini depan Blaugrana untuk membongkar pertahanan Levante.

Editor: Banu Adikara
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