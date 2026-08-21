Barcelona Resmi Pulangkan Joao Cancelo, Sang Bek asal Portugal Teken Kontrak 3 Tahun

JawaPos.com - Joao Cancelo resmi kembali ke Barcelona. Bek sayap asal Portugal itu bergabung secara permanen setelah mengakhiri kontraknya bersama Al-Hilal melalui kesepakatan bersama.

Barcelona mengikat pemain berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Kembalinya Cancelo menjadi kabar penting bagi Barcelona setelah sang pemain sebelumnya menjalani masa peminjaman di Camp Nou.

Pada musim lalu, Cancelo tampil dalam 23 pertandingan dan ikut membantu Blaugrana meraih gelar La Liga.

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Setelah masa peminjamannya berakhir, Cancelo kembali ke Al-Hilal. Namun, situasi berubah setelah kontraknya bersama klub Arab Saudi itu diputus. Status bebas transfer kemudian membuat Barcelona memiliki peluang untuk kembali mendapatkan mantan pemain Manchester City tersebut.

Cancelo tidak menyembunyikan kebahagiaannya setelah kembali ke Barcelona. Ia mengaku klub asal Catalan tersebut memang menjadi tempat yang ingin ditujunya.

“Ini adalah impian saya. Saya berada di tempat yang saya inginkan dan sangat bahagia. Saya menyukai klub ini dan merasa memiliki ikatan dengannya,” kata Cancelo.

Ia juga berjanji memberikan kemampuan terbaik selama kembali memperkuat Barcelona. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya klub tersebut bagi perjalanan kariernya.

Kepulangan kali ini menjadi periode ketiga Cancelo bersama Barcelona. Sebelumnya, ia pernah membela Blaugrana sebagai pemain pinjaman dari Manchester City pada musim 2023/2024.