Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez Pilih Adakan Pernikahan Sederhana di Portugal

Pernikahan Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo (Vogue)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez melangsungkan pernikahan secara intim di rumah mereka di Cascais, Portugal sekaligus bertepatan dengan peringatan 10 tahun pertemuan pertama mereka di sebuah toko Gucci di Madrid.
Dilansir dari laman Vogue pada Rabu (19/8), Pasangan tersebut memilih suasana sederhana bersama keluarga dan anak-anak, alih-alih menggelar pesta besar yang dihadiri banyak tamu selebritas.
Georgina mengatakan keputusan itu diambil karena mereka ingin menciptakan kenangan pribadi yang dapat dikenang anak-anak sebagai bagian penting dari kehidupan keluarga.
Pernikahan tersebut juga menjadi perayaan perjalanan cinta mereka yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.
Dalam upacara tersebut, Ronaldo dan Georgina mengenakan busana rancangan khusus dari Gucci, merek yang memiliki nilai sentimental karena menjadi tempat awal pertemuan mereka pada 2016.
Anak-anak mereka turut menjadi bagian utama dalam pernikahan, sementara dokumentasi dilakukan fotografer Juergen Teller untuk menghasilkan album pernikahan bernuansa artistik.
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Setelah upacara, pasangan tersebut menuju Kapel Bunda Maria yang Berdukacita di Fátima untuk mendapatkan pemberkatan dari seorang pastor dalam suasana yang lebih tertutup.
Georgina mengaku merasakan kedamaian mendalam ketika berada di kapel tersebut dan merasa tidak membutuhkan hal lain selain suami, anak-anak, rumah, iman, dan cinta mereka.
Pernikahan itu berlangsung tanpa bulan madu karena Ronaldo harus kembali ke Riyadh untuk mempersiapkan musim bersama klubnya di Arab Saudi.
Ronaldo menyebut kehidupan bersama Georgina sebagai perjalanan yang membuat mereka memasuki tahap baru sebagai pasangan suami istri, sementara keduanya juga tidak menutup kemungkinan untuk memiliki anak lagi pada masa mendatang.
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Jawa Pos
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