Duo Portugal Raih Gelar Piala Presiden 2026! Miguel Pereira dan Diogo Ramalho Bangga Bela Persebaya

Miguel Pereira raih gelar Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya. (Dok. Miguel Pereira)
JawaPos.com - Miguel Pereira dan Diogo Ramalho merayakan gelar Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya setelah mengalahkan Persib Bandung di final. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 (6-5 adu penalti) tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8).
Melalui sosial media, duo pemain asal Portugal tersebut merayakan gelar Piala Presiden 2026. Seperti Miguel Pereira yang merasa bahagia bisa mempersembahkan gelar untuk Persebaya meski baru bergabung.
"Yang pertama dari banyak lagi! Satu bulan di Indonesia, satu bulan di klub yang luar biasa ini, dan saya sangat bahagia!," tulis Miguel Pereira di Instagram.
Baca Juga:Raih Gelar Piala Presiden 2026, Francisco Rivera Ingin Terus Berprestasi bersama Persebaya Surabaya
Selain itu, Diogo Ramalho merasa terhormat bisa mempersembahkan gelar untuk Persebaya. Ia juga bangga menjadi bagian sejarah bagi tim kebanggaan Bonek dan Bonita tersebut.
"Terima kasih, Tuhan. Sungguh suatu kehormatan dan keistimewaan untuk memenangkan gelar ini bersama tim yang luar biasa ini, kota yang luar biasa, dan para penggemar yang luar biasa! Ini lebih dari sekadar sepak bola, ini adalah keluarga, gairah, dan sekarang kita menjadi bagian dari sejarah! Ini Persebaya, bersama sampai akhir! WANI," tulis Diogo Ramalho di Instagram.
Pada laga final, Miguel Pereira menjadi pilihan Bernardo Tavares sebagai starter. Pemain 27 tahun tersebut bermain hingga babak adu penalti dan sukses menjebol gawang Persib.
Baca Juga:Ada Ramadhan Sananta Hingga Ricky Pratama! 4 Reaksi Pemain Persebaya Usai Juara Piala Presiden 2026
Berbeda dengan Diogo Ramalho yang tidak bermain sejak menit pertama. Gelandang 27 tahun tersebut baru dimainkan pada babak perpanjangan waktu menggantikan Francisco Rivera. Ia juga berhasil mencetak gol di adu penalti.
Dengan kebanggaan Miguel Pereira dan Diogo Ramalho meraih gelar Piala Presiden 2026, menarik dinantikan performanya bersama Persebaya. Apakah kehadiran duo Portugal tersebut bisa membawa gelar bagi Green Force? Patut ditunggu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan