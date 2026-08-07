Duo Portugal Raih Gelar Piala Presiden 2026! Miguel Pereira dan Diogo Ramalho Bangga Bela Persebaya

JawaPos.com - Miguel Pereira dan Diogo Ramalho merayakan gelar Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya setelah mengalahkan Persib Bandung di final. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 (6-5 adu penalti) tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8).

Melalui sosial media, duo pemain asal Portugal tersebut merayakan gelar Piala Presiden 2026. Seperti Miguel Pereira yang merasa bahagia bisa mempersembahkan gelar untuk Persebaya meski baru bergabung.

"Yang pertama dari banyak lagi! Satu bulan di Indonesia, satu bulan di klub yang luar biasa ini, dan saya sangat bahagia!," tulis Miguel Pereira di Instagram.

Selain itu, Diogo Ramalho merasa terhormat bisa mempersembahkan gelar untuk Persebaya. Ia juga bangga menjadi bagian sejarah bagi tim kebanggaan Bonek dan Bonita tersebut.

"Terima kasih, Tuhan. Sungguh suatu kehormatan dan keistimewaan untuk memenangkan gelar ini bersama tim yang luar biasa ini, kota yang luar biasa, dan para penggemar yang luar biasa! Ini lebih dari sekadar sepak bola, ini adalah keluarga, gairah, dan sekarang kita menjadi bagian dari sejarah! Ini Persebaya, bersama sampai akhir! WANI," tulis Diogo Ramalho di Instagram.

Pada laga final, Miguel Pereira menjadi pilihan Bernardo Tavares sebagai starter. Pemain 27 tahun tersebut bermain hingga babak adu penalti dan sukses menjebol gawang Persib.

Berbeda dengan Diogo Ramalho yang tidak bermain sejak menit pertama. Gelandang 27 tahun tersebut baru dimainkan pada babak perpanjangan waktu menggantikan Francisco Rivera. Ia juga berhasil mencetak gol di adu penalti.