Prediksi Skor SC Braga vs Estoril Praia: Rekor Kandang Jadi Modal Tuan Rumah Raih Tiga Poin

Braga akan menjamu Estoril Praia pada lanjutan Primeira Liga 2026/27 di Estadio Municipal de Braga, Selasa (15/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Braga akan menjamu Estoril Praia pada lanjutan Primeira Liga 2026/27 di Estadio Municipal de Braga, Selasa (15/9).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami kekalahan pada laga sebelumnya.
Braga mengawali musim dengan performa yang cukup menjanjikan. Namun, hasil negatif pada pertandingan terakhir membuat mereka harus segera melakukan pembenahan.
Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Braga pada musim ini sekaligus membuat posisi mereka turun ke peringkat kedelapan klasemen sementara.
Pada pertandingan sebelumnya, Braga sebenarnya mampu mencetak gol lebih dulu ketika menghadapi Estrela da Amadora.
Gabri Martinez membawa timnya unggul pada awal pertandingan. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir.
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Estrela da Amadora berhasil membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.
Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi Braga, terutama karena mereka sebelumnya tampil cukup konsisten dalam beberapa pertandingan awal musim.
Kini, bermain di kandang sendiri, Braga memiliki peluang untuk segera memberikan respons.
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