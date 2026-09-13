Prediksi Skor Sassuolo vs Juventus di Liga Italia: Si Nyonya Tua Menang Tipis di Mapei Stadium

JawaPos.com — Juventus diprediksi menang tipis 2-1 atas Sassuolo pada lanjutan Liga Italia di Mapei Stadium, Senin (14/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah Si Nyonya Tua tampil lebih solid di lini belakang meski sedang diterpa badai cedera.

Juventus datang dengan modal tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Sassuolo baru mengoleksi satu kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga laga Serie A.

Mengapa Juventus Lebih Diunggulkan? Juventus tetap menjadi favorit karena memiliki pertahanan yang dinilai lebih solid dibandingkan Sassuolo, meski produktivitas lini depannya masih menjadi persoalan serius.

Tim asuhan Luciano Spalletti tersebut belum terkalahkan setelah meraih kemenangan atas Frosinone dan Parma sebelum bermain imbang 1-1 melawan AC Milan pada pertandingan terakhir.

Hasil imbang melawan AC Milan memperlihatkan karakter Juventus yang mampu bertahan hingga pertandingan berakhir, tetapi juga menggarisbawahi masalah mereka di depan gawang.

Federico Gatti menjadi penyelamat lewat sundulan dramatis pada menit-menit akhir setelah Juventus mencatat 55 percobaan sepanjang musim, tetapi baru menghasilkan empat gol.

Catatan tersebut membuat duel melawan Sassuolo menjadi ujian penting bagi lini depan Juventus yang belum menemukan ketajamannya.

Dua penyerang anyar, Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani, masih belum mencetak gol sehingga Spalletti perlu menemukan formula baru sebelum Juventus memulai kiprah di Liga Europa pekan depan.