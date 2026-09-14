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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 02.30 WIB

Prediksi Torino vs AS Roma: Dybala Terancam Absen, Giallorossi Tetap Diunggulkan

Penyerang AS Roma Paulo Dybala. (Dok.Paulo Dybala) - Image

Penyerang AS Roma Paulo Dybala. (Dok.Paulo Dybala)

JawaPos.com - Torino akan menghadapi AS Roma pada lanjutan Serie A Liga Italia 2026/2027 di Turin pada Senin (14/9) pukul 23.30 WIB.

Laga Torino vs AS Roma menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian karena kedua tim datang dengan kondisi dan target yang berbeda.

Torino tentu berharap bisa memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mendapatkan hasil positif.

Sementara itu, AS Roma berambisi melanjutkan tren apik sekaligus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen.

AS Roma memiliki modal kepercayaan diri yang cukup tinggi sebelum pertandingan ini.

Giallorossi sedang berusaha mempertahankan performa positif setelah menjalani rangkaian pertandingan di kompetisi domestik dan Eropa.

Jadwal yang cukup padat membuat Roma harus pintar mengatur kondisi para pemainnya.

Mereka baru saja menjalani pertandingan di kompetisi Eropa dan harus kembali tampil di Serie A dalam waktu yang relatif singkat.

Situasi tersebut kemungkinan membuat pelatih Roma melakukan rotasi pada beberapa posisi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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