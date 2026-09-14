Prediksi Skor Inter Milan vs Udinese di Liga Italia: Tuan Rumah Menang!

JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Udinese dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Selasa (15/9) pukul 01.45 WIB. Nerazzurri - julukan Inter Milan - diprediksi bangkit dan mengunci poin penuh.

Inter Milan datang ke pertandingan tersebut dengan modal tiga kemenangan beruntun di Liga Italia musim ini. Produktivitas tim polesan Cristian Chivu itu juga cukup apik dengan mencatatkan delapan gol.

Hanya saja, Nerazzurri harus menelan kekalahan dari Real Madrid pada laga perdana fase Liga Champions 2026/2027. Mereka menelan kekalahan tipis 1-2 saat bertandang ke Santiago Bernabeu. Kekalahan tersebut menjadi noda tersendiri bagi Inter Milan.

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Kendati demikian, performa Inter Milan di Liga Italia cukup meyakinkan. Kemenangan 3-2 atas Napoli pada pertandingan sebelumnya menunjukkan mentalitas tim, terutama lewat dua gol Lautaro Martinez yang salah satunya lahir pada masa tambahan waktu.

Di sisi lain, Udinese tidak datang tanpa ancaman. Tim berjuluk Zebrette itu mampu memenangi empat dari enam laga tandang terakhir sejak akhir musim lalu.

Mereka juga pernah mengejutkan Inter Milan dengan kemenangan di Giuseppe Meazza pada musim sebelumnya. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri tujuh kekalahan beruntun Udinese dalam lawatan ke markas Inter Milan.

Udinese sendiri sebelumnya sempat menjalani awal musim tanpa kekalahan. Namun, catatan manis itu runtuh setelah kalah 1-2 dari Lazio di pertandingan pekan ketiga.

Dari sisi komposisi pemain, Inter Milan masih memiliki beberapa persoalan kebugaran. Federico Dimarco diperkirakan sudah bisa kembali setelah absen karena cedera ringan, sedangkan Djed Spence masih belum tersedia.