Prediksi Skor Leeds vs Newcastle: Duel Ketat di Elland Road, Siapa yang Akan Menang

Leeds United menjauh dari zona degradasi Premier League. (@CalvertLewin14/X)
JawaPos.com - Leeds United akan menjamu Newcastle United pada lanjutan Premier League 2026/2027 di Elland Road, Selasa (15/9) pukul 02.00 WIB.
Duel Leeds United vs Newcastle United diprediksi berjalan menarik.
Kedua tim datang dengan modal yang cukup berbeda, tetapi sama-sama memiliki alasan untuk memburu hasil maksimal pada pertandingan kali ini.
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Leeds United baru saja melewati pertandingan dengan banyak drama saat menghadapi Chelsea.
Pertandingan tersebut menghasilkan total sembilan gol dan menjadi salah satu laga paling menarik pada pekan awal musim Premier League.
Meski harus menerima hasil kurang menguntungkan dari pertandingan itu, Leeds tetap menunjukkan kemampuan untuk memberikan tekanan kepada lawan.
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Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Daniel Farke.
Di sisi lain, Newcastle United datang ke Elland Road dengan kepercayaan diri yang cukup baik.
The Magpies berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Millwall pada ajang Piala Liga Inggris.
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