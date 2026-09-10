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Jumat, 11 September 2026 | 00.09 WIB

Bayern Munchen vs Bodo/Glimt: Kans Harry Kane Lanjutkan Streak Gol Liga Champions

Harry Kane berpeluang melanjutkan streak gol saat Bayern Munchen menghadapi Bodo/Glimt di Liga Champions. Kane juga membidik trofi juara. (Dok. Bayern) - Image

Harry Kane berpeluang melanjutkan streak gol saat Bayern Munchen menghadapi Bodo/Glimt di Liga Champions. Kane juga membidik trofi juara. (Dok. Bayern)

JawaPos.com - Harry Kane musim lalu bisa mencatatkan streak gol pada tujuh laga Liga Champions, sebelum Bayern Munchen disingkirkan Paris Saint-Germain (PSG) di semifinal. Total gol Kane saat itu 14 gol dari 13 laga.

HurriKane, julukan Kane, musim ini berpeluang meneruskan streak gol di ajang Liga Champions. Yaitu saat Bayern menghadapi FK Bodo/Glimt, di Allianz Arena, Munchen, dini hari nanti (siaran langsung beIN SPORTS 3 pukul 02.00 WIB).

Musim ini, Kane sudah menciptakan dua gol dari empat laganya di semua ajang. "Masih banyak gol-gol yang ingin aku ciptakan di klub ini. Termasuk pada musim ini," sebut Kane, dalam wawancara dengan TNT Sports.

Bukan hanya mencetak banyak gol. Kane pun ingin gol-gol yang dia ciptakan mendekatkan Die Roten, julukan Bayern, dengan trofi juara Liga Champions. Musim lalu, Kane hanya tinggal selangkah membawa Bayern melaju ke final.

"Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu membuat perbedaan kecil yang dibutuhkan untuk melaju dan memenangi Liga Champions. Itulah tujuanku musim ini, dan itu juga yang jadi tujuan seluruh tim ini," tambah kapten timnas Inggris itu.

Seperti dikutip di surat kabar Abendzeitung Munchen, Managing Director Bodo/Glimt Frode Thomasson berharap lawatan ini jadi awal bagus bagi anak asuh Kjetil Knutsen. Minimal tidak jadi bulan-bulanan Bayern.

"Setidaknya kami tahu cara menghentikan serangan mereka," harap Thomasson. 

Prediksi Susunan Pemain

BAYERN MUNCHEN (4-2-3-1):

1-Neuer (g) (c); 27-Laimer, 3-Kim, 2-Upamecano, 19-Davies; 45-Pavlovic, 6-Kimmich; 17-Olise, 34-Sabari, 14-Diaz; 9-Kane

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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