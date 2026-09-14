Jay Idzes Terlihat Pincang Saat Sassuolo Rayakan Kemenangan Dramatis Lawan Juventus

Jay Idzes saat bela Sassuolo. (Dok. Jay Idzes)
JawaPos.com - Sassuolo berhasil menang dramatis dari Juventus di pekan keempat Liga Italia dengan skor 3-2 di Mapei Stadium, Senin (14/9).
Setelah bermain imbang di babak pertama, Sassuolo dan Juventus mulai saling berbalas gol di babak kedua.
Sebastian Esposito membuat tuan rumah unggul pada menit ke-65.
Juventus mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Edon Zhegrova.
Sassuolo kembali unggul setelah Kieron Bowie mencetak gol dan mampu disamakan lewat gol dari Edon Zhegrova.
Vasilije Adzic menjadi pahlawan Sassuolo dengan berhasil mencetak gol menit ke-90+4.
Gol tersebut memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk I Neroverdi tersebut.
Setelah kemenangan dramatis Sassuolo lawan Juventus, para pemain merayakannya bersama suporter yang hadir di Mapei Stadium.
Momen bahagia tersebut terlihat dalam unggahan Instagram resmi Sassuolo.
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