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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 13 September 2026 | 15.31 WIB

Prediksi Manchester United vs Manchester City: Duel Sengit di Old Trafford yang Berpotensi Imbang

Manchester United kembali ke Liga Champions dengan kemenangan telak. (@manutd/Instagram). - Image

Manchester United kembali ke Liga Champions dengan kemenangan telak. (@manutd/Instagram).

JawaPos.com - Manchester United akan menjamu Manchester City pada pekan keempat Premier League 2026/27. Duel bertajuk Derby Manchester tersebut dijadwalkan berlangsung di Old Trafford, Minggu (13/9/2026) malam WIB.

Pertandingan Man Utd vs Man City akan dimulai pada pukul 22.30 WIB dan bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada pekan keempat karena kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda.

Manchester City memiliki modal lebih meyakinkan. The Citizens berhasil meraih tiga kemenangan beruntun pada tiga pertandingan awal Premier League musim ini. Hasil tersebut membuat mereka berada di papan atas klasemen dan menjadi salah satu kandidat kuat dalam persaingan gelar.

Sebaliknya, Manchester United masih berusaha menemukan konsistensi. Setan Merah baru mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan.

Mereka mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Hull City, kemudian bangkit dengan kemenangan besar 5-2 atas Ipswich Town.

Pada pertandingan berikutnya, United kembali gagal mengamankan kemenangan. Sempat unggul, mereka harus puas bermain imbang 2-2 ketika menghadapi Everton.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Manchester City menjadi ujian penting bagi tim asuhan Michael Carrick. Selain menghadapi rival sekota, United juga perlu memperbaiki performa pertahanan yang belum sepenuhnya stabil.

United memang baru kebobolan dua gol dalam tiga pertandingan Premier League. Namun, catatan tersebut tetap menjadi perhatian karena pertahanan mereka belum selalu mampu mengontrol pertandingan dengan baik.

Editor: Banu Adikara
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