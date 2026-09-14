Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Senin, 14 September 2026 | 18.10 WIB

Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Udinese: John Stones Bidik Starter Pertama

John Stones mencetak gol pada debutnya bersama Inter Milan saat Nerazzurri menang 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim. (Dok. Antara) - Image

John Stones mencetak gol pada debutnya bersama Inter Milan saat Nerazzurri menang 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim. (Dok. Antara)

JawaPos.com – Inter Milan memang tidak sering kalah oleh Udinese. Akan tetapi, Udinese merupakan tim yang memberikan pelajaran pertama bagi allenatore Inter Cristian Chivu sebelum sukses meraih scudetto Serie A musim lalu. Dini hari nanti (15/9), Inter asuhan Chivu kembali bertemu Udinese dalam giornata keempat Serie A musim ini di Stadio Giuseppe Meazza, Milan (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB). 

Bagi Chivu, laga kali ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa wajah Inter sudah berbeda. ”Musim ini kami telah berubah,” tegas Chivu seperti dilansir dari Sky Sport Italia. 

Menurut Chivu, Inter saat dikalahkan Udinese musim lalu berada dalam masa adaptasinya. Kekalahan saat itu terjadi pada giornata kedua. Kini, Inter jadi kandidat terkuat mempertahankan scudetto Serie A. Nerazzurri –sebutan Inter– sukses menyapu bersih tiga giornata awal. ”Jadi, tidak ada alasan kami mengulang kekalahan itu,” ucap pelatih asal Rumania berusia 45 tahun itu. 

Mantan il capitano sekaligus bek tengah Inter Andrea Ranocchia sepakat dengan pernyataan Chivu. Setelah melakukan pekerjaan hebat musim lalu, menyandingkan scudetto Serie A dan Coppa Italia, Lautaro Martinez dkk diyakini semakin kuat musim ini. ”Dia (Chivu) lebih dari sekadar bagus. Dia dapat memperbaiki banyak situasi dan hal itu tidak mudah. Sekarang dia memimpin klub juara Italia yang makin kuat,” beber Ranocchia. 

Momen Lautaro dan Pio

Menghadapi Udinese seperti dejavu bagi duet lini depan Inter, Lautaro dan Francesco Pio Esposito. Kali terakhir Inter lawan Udinese, keduanya mengotaki kemenangan 1-0 di Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), Udine, dalam giornata ke-21 Serie A musim lalu. 

Lautaro mencetak gol penentu kemenangan Inter dengan memanfaatkan umpan dari Pio. Musim ini, dari tiga giornata, Lautaro sudah mengemas dua gol dan Pio satu gol plus satu umpan gol. 

Ekstensi kontrak bisa jadi motivasi tambahan Pio sebelum laga ini. Mantan striker Inter Christian Vieri menyebut, Pio akan menjadi bomber masa depan bagi Inter. Vieri menyebut, Pio dengan postur 191 cm seperti Luca Toni, striker berpostur tinggi (193 cm) Italia periode 1994–2016. 

”Pio akan menjadi klon Toni. Beri dia satu atau dua musim dan dia akan mencetak 25-30 gol tiap musim. Saat ini, dia sedang belajar bersama Lautaro dan (Marcus) Thuram dan kemudian dia akan menjadi (striker pilihan) nomor satu,” klaim Vieri kepada Tuttosport. 

Kans Stones Starter

Sejak membela Inter, mantan bek tengah Manchester City John Stones belum sekalipun dipercaya bermain sebagai starter. Tiga giornata, tiga kali Stones jadi pengganti. Dini hari nanti, Stones dilaporkan bisa bermain sejak awal laga mengutip laporan La Gazzetta dello Sport. 

Stones sudah memiliki koneksi apik dengan Manuel Akanji seperti saat keduanya masih di City. Praktis, Stones tinggal mencari chemistry dengan bek tengah lainnya dalam skema tiga bek Inter, Alessandro Bastoni. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Start Sempurna Persija Jakarta di Super League 2026/2027, Shin Tae-yong Soroti Perkembangan Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Start Sempurna Persija Jakarta di Super League 2026/2027, Shin Tae-yong Soroti Perkembangan Tim

Senin, 14 September 2026 | 06.01 WIB

Persib Bandung Jalani Latihan Ringan Sebelum Terbang ke Korea Selatan Hadapi FC Seoul - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Jalani Latihan Ringan Sebelum Terbang ke Korea Selatan Hadapi FC Seoul

Senin, 14 September 2026 | 05.32 WIB

Prediksi Skor Inter Milan vs Udinese di Liga Italia: Tuan Rumah Menang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Inter Milan vs Udinese di Liga Italia: Tuan Rumah Menang!

Senin, 14 September 2026 | 15.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore