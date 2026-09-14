AC Milan Imbang Lawan Lazio, Christian Pulisic Beri Variasi Serangan Berbeda

JawaPos.com – Christian Pulisic menjawab kepercayaan allenatore Ruben Amorim dengan manis. Dimainkan untuk kali pertama musim ini pada babak kedua, Pulisic menyelamatkan AC Milan dari kekalahan saat bermain seri 2-2 lawan SS Lazio di Stadio Olimpico, Roma, kemarin (13/9).

Captain America –julukan Pulisic– mencatat umpan gol untuk gol pertama AC Milan yang diciptakan wingback Diego Moreira pada menit ke-65. Dua menit berselang, Moreira menciptakan gol kedua dalam laga di giornata keempat Serie A tersebut.

Berbicara kepada DAZN, Amorim menyebut masuknya Pulisic dalam laga tersebut memberi variasi dalam skema serangan skuad asuhannya. ”Jadi, kami perlu punya variasi dalam cara kami memasuki kotak penalti. Terkadang Pulisic atau (Alphadjo) Cisse yang menusuk ke sudut,” tutur Amorim.

Pulisic menggantikan Ruben Loftus-Cheek di sisi kanan area serangan AC Milan. Setidaknya, satu umpan gol dari Pulisic dapat memberi pandangan bagi Amorim dalam menyusun formasi terbaik Rossoneri –sebutan AC Milan. Di awal musim ini, Amorim lebih memercayai Cisse dan Adrien Rabiot sebagai dua pemain yang beroperasi di belakang striker Goncalo Ramos.

Terpisah, Moreira menyebut motivasi Amorim saat turun minum turut menyemangati dia dan rekan-rekannya usai tertinggal dua gol di babak pertama. ”Pelatih meminta kami untuk bangkit dan kami merespons dengan cara yang benar,” tutur pemain 22 tahun asal Belgia yang direkrut lumayan mahal (EUR 45 juta atau Rp 917 miliar) dari RC Strasbourg pada bulan lalu tersebut.

LIMA BESAR KLASEMEN SEMENTARA SERIE A (sampai kemarin pukul 20.00 WIB)