Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Senin, 14 September 2026 | 18.00 WIB

AC Milan Imbang Lawan Lazio, Christian Pulisic Beri Variasi Serangan Berbeda

Wide attacker AC Milan, Christian Pulisic. (Dok. Instagram/@cmpulisic) - Image

Wide attacker AC Milan, Christian Pulisic. (Dok. Instagram/@cmpulisic)

JawaPos.com – Christian Pulisic menjawab kepercayaan allenatore Ruben Amorim dengan manis. Dimainkan untuk kali pertama musim ini pada babak kedua, Pulisic menyelamatkan AC Milan dari kekalahan saat bermain seri 2-2 lawan SS Lazio di Stadio Olimpico, Roma, kemarin (13/9).

Captain America –julukan Pulisic– mencatat umpan gol untuk gol pertama AC Milan yang diciptakan wingback Diego Moreira pada menit ke-65. Dua menit berselang, Moreira menciptakan gol kedua dalam laga di giornata keempat Serie A tersebut. 

Berbicara kepada DAZN, Amorim menyebut masuknya Pulisic dalam laga tersebut memberi variasi dalam skema serangan skuad asuhannya. ”Jadi, kami perlu punya variasi dalam cara kami memasuki kotak penalti. Terkadang Pulisic atau (Alphadjo) Cisse yang menusuk ke sudut,” tutur Amorim. 

Pulisic menggantikan Ruben Loftus-Cheek di sisi kanan area serangan AC Milan. Setidaknya, satu umpan gol dari Pulisic dapat memberi pandangan bagi Amorim dalam menyusun formasi terbaik Rossoneri –sebutan AC Milan. Di awal musim ini, Amorim lebih memercayai Cisse dan Adrien Rabiot sebagai dua pemain yang beroperasi di belakang striker Goncalo Ramos.

Terpisah, Moreira menyebut motivasi Amorim saat turun minum turut menyemangati dia dan rekan-rekannya usai tertinggal dua gol di babak pertama. ”Pelatih meminta kami untuk bangkit dan kami merespons dengan cara yang benar,” tutur pemain 22 tahun asal Belgia yang direkrut lumayan mahal (EUR 45 juta atau Rp 917 miliar) dari RC Strasbourg pada bulan lalu tersebut. 

LIMA BESAR KLASEMEN SEMENTARA SERIE A

(sampai kemarin pukul 20.00 WIB)

1. SS Lazio             4    3    1    0    6-3       10
2. AS Roma           3    3    0    0    10-1       9
3. Inter Milan         3    3    0    0    8-3        9
4. Cagliari Calcio  4    3    0    1     4-2        9
5. AC Milan            4    2    2    0    7-4        8

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kalah dari Madura United, Riko Simanjuntak Minta PSS Sleman Segera Bangkit - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalah dari Madura United, Riko Simanjuntak Minta PSS Sleman Segera Bangkit

Senin, 14 September 2026 | 06.52 WIB

Real Madrid Tumbangkan Rayo Vallecano 4-1, Alvaro Carreras Puas dengan Permainan Los Blancos - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Tumbangkan Rayo Vallecano 4-1, Alvaro Carreras Puas dengan Permainan Los Blancos

Senin, 14 September 2026 | 06.17 WIB

AC Milan Imbang Lawan Lazio, Diego Moreira: Saya Ingin Menang - Image
Sepak Bola Dunia

AC Milan Imbang Lawan Lazio, Diego Moreira: Saya Ingin Menang

Senin, 14 September 2026 | 01.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore