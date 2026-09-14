AC Milan Imbang Lawan Lazio, Christian Pulisic Beri Variasi Serangan Berbeda

Wide attacker AC Milan, Christian Pulisic. (Dok. Instagram/@cmpulisic)
JawaPos.com – Christian Pulisic menjawab kepercayaan allenatore Ruben Amorim dengan manis. Dimainkan untuk kali pertama musim ini pada babak kedua, Pulisic menyelamatkan AC Milan dari kekalahan saat bermain seri 2-2 lawan SS Lazio di Stadio Olimpico, Roma, kemarin (13/9).
Captain America –julukan Pulisic– mencatat umpan gol untuk gol pertama AC Milan yang diciptakan wingback Diego Moreira pada menit ke-65. Dua menit berselang, Moreira menciptakan gol kedua dalam laga di giornata keempat Serie A tersebut.
Berbicara kepada DAZN, Amorim menyebut masuknya Pulisic dalam laga tersebut memberi variasi dalam skema serangan skuad asuhannya. ”Jadi, kami perlu punya variasi dalam cara kami memasuki kotak penalti. Terkadang Pulisic atau (Alphadjo) Cisse yang menusuk ke sudut,” tutur Amorim.
Pulisic menggantikan Ruben Loftus-Cheek di sisi kanan area serangan AC Milan. Setidaknya, satu umpan gol dari Pulisic dapat memberi pandangan bagi Amorim dalam menyusun formasi terbaik Rossoneri –sebutan AC Milan. Di awal musim ini, Amorim lebih memercayai Cisse dan Adrien Rabiot sebagai dua pemain yang beroperasi di belakang striker Goncalo Ramos.
Terpisah, Moreira menyebut motivasi Amorim saat turun minum turut menyemangati dia dan rekan-rekannya usai tertinggal dua gol di babak pertama. ”Pelatih meminta kami untuk bangkit dan kami merespons dengan cara yang benar,” tutur pemain 22 tahun asal Belgia yang direkrut lumayan mahal (EUR 45 juta atau Rp 917 miliar) dari RC Strasbourg pada bulan lalu tersebut.
(sampai kemarin pukul 20.00 WIB)
1. SS Lazio 4 3 1 0 6-3 10
2. AS Roma 3 3 0 0 10-1 9
3. Inter Milan 3 3 0 0 8-3 9
4. Cagliari Calcio 4 3 0 1 4-2 9
5. AC Milan 4 2 2 0 7-4 8
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022