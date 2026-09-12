Meski Kalah, Cristian Chivu Senang Inter Milan Tampil Berani Lawan Real Madrid

JawaPos.com - Cristian Chivu tidak melihat kekalahan Inter Milan dari Real Madrid sebagai sesuatu yang harus disesali berlebihan.

Inter memang pulang dari Santiago Bernabeu dengan kekalahan 1-2 pada laga Liga Champions. Namun, bagi Chivu, penampilan timnya justru memberikan alasan untuk optimistis.

Pelatih Inter tersebut menegaskan bahwa dirinya senang melihat keberanian dan karakter yang ditunjukkan para pemain ketika menghadapi Real Madrid.

Chivu Bangga dengan Keberanian Inter

Inter sebenarnya mampu mendominasi sebagian besar pertandingan. Namun, dua kesalahan fatal membuat mereka harus tertinggal dua gol dengan cepat.

Kesalahan pertama terjadi ketika umpan Curtis Jones justru menjadi awal dari gol pembuka Kylian Mbappe. Tidak lama berselang, Josep Martinez melakukan kesalahan ketika mencoba menggiring bola dan kehilangan penguasaan di dekat gawangnya sendiri. Federico Valverde kemudian memanfaatkannya untuk menggandakan keunggulan Madrid.

Carlos Augusto sempat memperkecil ketertinggalan Inter melalui assist Lautaro Martinez. Setelah itu, kedua penjaga gawang, Thibaut Courtois dan Josep Martinez, sama-sama melakukan sejumlah penyelamatan penting.

Melansir Sky Sport, Chivu sendiri tidak melihat kesalahan tersebut sebagai alasan untuk menyalahkan pemainnya.

“Saya sama sekali tidak marah, saya senang dengan keberanian dan karakter yang ditunjukkan oleh tim saya,” kata Chivu.