Meski Kalah, Cristian Chivu Senang Inter Milan Tampil Berani Lawan Real Madrid

ig @inter
JawaPos.com - Cristian Chivu tidak melihat kekalahan Inter Milan dari Real Madrid sebagai sesuatu yang harus disesali berlebihan.
Inter memang pulang dari Santiago Bernabeu dengan kekalahan 1-2 pada laga Liga Champions. Namun, bagi Chivu, penampilan timnya justru memberikan alasan untuk optimistis.
Pelatih Inter tersebut menegaskan bahwa dirinya senang melihat keberanian dan karakter yang ditunjukkan para pemain ketika menghadapi Real Madrid.
Chivu Bangga dengan Keberanian Inter
Inter sebenarnya mampu mendominasi sebagian besar pertandingan. Namun, dua kesalahan fatal membuat mereka harus tertinggal dua gol dengan cepat.
Kesalahan pertama terjadi ketika umpan Curtis Jones justru menjadi awal dari gol pembuka Kylian Mbappe. Tidak lama berselang, Josep Martinez melakukan kesalahan ketika mencoba menggiring bola dan kehilangan penguasaan di dekat gawangnya sendiri. Federico Valverde kemudian memanfaatkannya untuk menggandakan keunggulan Madrid.
Carlos Augusto sempat memperkecil ketertinggalan Inter melalui assist Lautaro Martinez. Setelah itu, kedua penjaga gawang, Thibaut Courtois dan Josep Martinez, sama-sama melakukan sejumlah penyelamatan penting.
Melansir Sky Sport, Chivu sendiri tidak melihat kesalahan tersebut sebagai alasan untuk menyalahkan pemainnya.
“Saya sama sekali tidak marah, saya senang dengan keberanian dan karakter yang ditunjukkan oleh tim saya,” kata Chivu.
“Jika Anda melakukan kesalahan, dan itu bagian dari olahraga, yang penting adalah bagaimana bereaksi terhadap kesalahan tersebut dan terus maju, bahasa tubuh Anda, sikap Anda hingga akhir. Saya akan mengatakan itu adalah penampilan yang bagus malam ini, berusaha untuk mendominasi dan mempertahankan inisiatif sepanjang pertandingan.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022