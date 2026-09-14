Bungkam Brest, Ferran Torres Bawa PSG Amankan Kemenangan Perdana di Ligue 1

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) akhirnya mengamankan kemenangan perdana di Ligue 1 musim ini setelah mengalahkan Brest dengan skor 1-0 pada Senin (14/9).

Hasil itu menjadi respons positif bagi PSG setelah mengawali kompetisi domestik dengan hasil yang mengecewakan. Sang juara bertahan sebelumnya hanya mampu bermain imbang dalam dua pertandingan pertama sebelum menelan kekalahan dari Monaco pada Sabtu (5/9).

PSG lalu bangkit di Liga Champions dengan menghancurkan Slovan Bratislava 6-1 pada 10 September. Empat hari berselang, Ferran Torres kembali membantu PSG mencuri poin di markas Brest setelah mencetak hattrick saat menghadapi Slovan Bratislava.

PSG langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Nuno Mendes dan Achraf Hakimi sempat melepaskan tembakan yang diblok sebelum Torres membuka keunggulan pada menit kelima.

Dilansir dari ESPN, penyerang asal Spanyol itu menerima umpan Ousmane Dembele, kemudian berlari memasuki ruang kosong. Torres selanjutnya melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang Brest yang dikawal Egil Selvik. Skor pun berubah menjadi 1-0.

Selanjutnya, Brest berusaha merespons lewat Ludovic Ajorque. Namun, tembakannya masih mampu diamankan Matvey Safonov. Dembele kemudian memaksa Selvik melakukan penyelamatan untuk menjaga keunggulan PSG.

Brest terus menekan menjelang akhir babak pertama. Ajorque kembali menyundul bola tetapi masih melebar, sedangkan Raphael Le Guen melepaskan tembakan yang tidak tepat sasaran.

Pada penghujung babak pertama, Dembele kembali mengancam melalui tembakan mendatar yang berhasil diselamatkan Selvik. Memasuki babak kedua, Dembele kembali menjadi sumber ancaman bagi pertahanan Brest. Namun, tembakan Dembele kembali diblok. Kedua tim pun masih adu serangan hingga menit akhir.