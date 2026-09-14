Bungkam Brest, Ferran Torres Bawa PSG Amankan Kemenangan Perdana di Ligue 1

Ferran Torres bawa Paris Saint-Germain raih kemenangan perdana Ligue 1 musim ini. (Instagram/@psg)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) akhirnya mengamankan kemenangan perdana di Ligue 1 musim ini setelah mengalahkan Brest dengan skor 1-0 pada Senin (14/9).
Hasil itu menjadi respons positif bagi PSG setelah mengawali kompetisi domestik dengan hasil yang mengecewakan. Sang juara bertahan sebelumnya hanya mampu bermain imbang dalam dua pertandingan pertama sebelum menelan kekalahan dari Monaco pada Sabtu (5/9).
PSG lalu bangkit di Liga Champions dengan menghancurkan Slovan Bratislava 6-1 pada 10 September. Empat hari berselang, Ferran Torres kembali membantu PSG mencuri poin di markas Brest setelah mencetak hattrick saat menghadapi Slovan Bratislava.
PSG langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Nuno Mendes dan Achraf Hakimi sempat melepaskan tembakan yang diblok sebelum Torres membuka keunggulan pada menit kelima.
Dilansir dari ESPN, penyerang asal Spanyol itu menerima umpan Ousmane Dembele, kemudian berlari memasuki ruang kosong. Torres selanjutnya melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang Brest yang dikawal Egil Selvik. Skor pun berubah menjadi 1-0.
Selanjutnya, Brest berusaha merespons lewat Ludovic Ajorque. Namun, tembakannya masih mampu diamankan Matvey Safonov. Dembele kemudian memaksa Selvik melakukan penyelamatan untuk menjaga keunggulan PSG.
Baca Juga:PSG Bungkam Slovan 6-1: Ferran Torres Hat-trick di Debut Liga Champions, Dembele Balik ke Trek
Brest terus menekan menjelang akhir babak pertama. Ajorque kembali menyundul bola tetapi masih melebar, sedangkan Raphael Le Guen melepaskan tembakan yang tidak tepat sasaran.
Pada penghujung babak pertama, Dembele kembali mengancam melalui tembakan mendatar yang berhasil diselamatkan Selvik. Memasuki babak kedua, Dembele kembali menjadi sumber ancaman bagi pertahanan Brest. Namun, tembakan Dembele kembali diblok. Kedua tim pun masih adu serangan hingga menit akhir.
PSG akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang ditiup. Hasil 1-0 itu membawa PSG naik ke posisi ketujuh klasemen setelah mendapat tambahan tiga poin. Sementara itu, Brest harus rela menelan kekalahan pertama mereka musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022