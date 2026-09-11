Hattrick Ferran Torres Bawa PSG Hancurkan Slovan Bratislava di Liga Champions

Hattrick Ferran Torres / ig @psg
JawaPos.com - Paris Saint-Germain akhirnya punya alasan untuk tersenyum setelah menjalani awal musim yang kurang meyakinkan di kompetisi domestik. Les Parisiens tampil luar biasa di Liga Champions dan menghancurkan Slovan Bratislava dengan skor telak 6-1.
Melansir PSG Post, Ferran Torres menjadi bintang utama kemenangan tersebut. Pemain baru PSG itu mencetak hattrick yang semakin mempertegas dampaknya sejak bergabung dengan klub Paris pada musim panas.
Kemenangan besar ini sekaligus menjadi pelipur lara bagi PSG yang sebelumnya kesulitan mendapatkan hasil positif di Ligue 1.
Dembélé Akhiri Puasa Gol
Selain Torres, Ousmane Dembélé juga berhasil mencuri perhatian. Pemain Prancis itu akhirnya kembali menemukan ketajamannya setelah melalui awal musim yang mengecewakan.
Dembélé mencetak dua gol hanya dalam 25 menit pertama. Gol pertamanya lahir dari rebound setelah tendangan Nuno Mendes, sementara gol keduanya tercipta melalui sundulan sederhana.
Kedua gol tersebut memperlihatkan kembali insting Dembélé di depan gawang yang sempat menghilang dalam beberapa pertandingan terakhir.
Bagi Dembélé, dua gol tersebut terasa semakin penting karena menjadi gol pertamanya di kompetisi apa pun sejak Piala Dunia.
Ia kemudian beralih menjadi kreator dengan memberikan assist kepada Torres. Sang penyerang Spanyol kemudian mencetak gol keduanya tepat setelah babak pertama berakhir, memanfaatkan kerja sama apik dengan pemain baru lainnya, Maghnes Akliouche.
Torres Lengkapi Hattrick
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