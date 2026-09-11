PSG Bungkam Slovan 6-1: Ferran Torres Hat-trick di Debut Liga Champions, Dembele Balik ke Trek

JawaPos.com - Ferran Torres benar-benar berada di dalam periode "Veni, Vidi, Vici" musim ini. Sejak membela Paris Saint-Germain (PSG), Ferran selalu sukses menandai debutnya pada semua ajang dengan gol lebih dari satu.

Dia bahkan mencetak hat-trick pada debutnya di Liga Champions bersama PSG. Hat-trick El Tiburon, julukan Ferran, itu terjadi ketika PSG menyikat Slovan Bratislava dengan skor telak 6-1, di Parc des Princes, Paris, Kamis dini hari WIB (10/9).

Sebelumnya, Ferran juga menciptakan brace, dua gol dalam satu laga, pada debutnya di Ligue 1 untuk PSG yang ditahan Stade Rennais, 24 Agustus lalu. Capaian yang belum pernah dia raih selama membela FC Barcelona.

"Aku orang yang sangat menuntut diriku sendiri. Saat ini, yang aku pelajari adalah meningkatkan kemampuan fisik dan teknikku pada laga apa pun," kata Ferran, dikutip dari laman L'Equipe.

Ferran tidak mau berpuas diri dengan capaiannya. Dia merasa ini bukan awal sempurna.

"Namun ini pertanda bagus bahwa aku mulai beradaptasi, bahwa aku mencoba memberikan dampak langsung. Yang terpenting, kami saat ini mempunyai banyak laga tanpa banyak waktu istirahat," tambah Ferran.

Dembele Balik ke Trek Terbaik Bersamaan hat-trick Ferran, bomber PSG Ousmane Dembele bisa mencetak brace. Tidak hanya dua kontribusi, Dembele juga menuliskan empat kontribusi. Dua kontribusi Dembele lainnya adalah umpan gol ke Ferran untuk gol kedua dan ketiga.

Bagi Dembele, dia come back ke trek terbaiknya saat ajang Eropa. Sepanjang kariernya dalam ajang Liga Champions, Dembele tidak satu kali pun mencatatkan empat kontribusi dalam satu laga.

Aksi Dembele itu langsung mendapatkan pujian dari entraineur PSG Luis Enrique.