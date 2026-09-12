Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 12 September 2026 | 20.23 WIB

Ferran Torres Cetak Hat-trick Saat PSG Hancurkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champions

Ferran Torres cetak hat-trick saat PSG hancurkan Slovan Bratislava di Liga Champions (Flashscore) - Image

Ferran Torres cetak hat-trick saat PSG hancurkan Slovan Bratislava di Liga Champions (Flashscore)

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) mengawali upaya mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Ferran Torres menjadi bintang pertandingan setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan meyakinkan PSG di laga tersebut.

Hasil tersebut juga memperpanjang catatan PSG menjadi 12 pertandingan Eropa berturut-turut tanpa kekalahan.

PSG tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Ousmane Dembélé pada menit ke-17 setelah memanfaatkan bola pantulan dari tendangan Nuno Mendes yang membentur tiang gawang.

Dembélé kemudian mencatatkan assist untuk gol Torres pada menit ke-30 sebelum penyerang asal Spanyol itu kembali mencetak gol hanya 65 detik setelah babak kedua dimulai.

Torres melengkapi hat-trick setelah memenangkan perebutan bola dan menyelesaikan umpan sepak pojok Dembélé untuk membawa PSG unggul jauh.

Slovan Bratislava sempat memperkecil ketertinggalan melalui Suleiman Camara yang melepaskan tembakan keras ke tiang jauh, tetapi PSG tetap mengendalikan pertandingan hingga akhir.

Fabian Ruiz kemudian mencetak gol tambahan pada menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 6-1 sekaligus mengakhiri rangkaian empat pertandingan tanpa kemenangan PSG di kompetisi domestik.

Kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi PSG dalam upaya menjadi tim kelima yang mampu meraih tiga gelar Piala Eropa atau Liga Champions secara beruntun.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSG Bungkam Slovan 6-1: Ferran Torres Hat-trick di Debut Liga Champions, Dembele Balik ke Trek - Image
Sepak Bola Dunia

PSG Bungkam Slovan 6-1: Ferran Torres Hat-trick di Debut Liga Champions, Dembele Balik ke Trek

Jumat, 11 September 2026 | 23.56 WIB

Cetak Hattrick Saat PSG Bungkam Slovan Brastilava, Ferran Torres: Rasanya Seperti Mimpi - Image
Sepak Bola Dunia

Cetak Hattrick Saat PSG Bungkam Slovan Brastilava, Ferran Torres: Rasanya Seperti Mimpi

Jumat, 11 September 2026 | 05.17 WIB

Ferran Torres Sebut Kepindahannya ke PSG sebagai Langkah Maju dalam Karirnya - Image
Sepak Bola

Ferran Torres Sebut Kepindahannya ke PSG sebagai Langkah Maju dalam Karirnya

Senin, 7 September 2026 | 21.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore