Ferran Torres Cetak Hat-trick Saat PSG Hancurkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champions

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) mengawali upaya mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Ferran Torres menjadi bintang pertandingan setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan meyakinkan PSG di laga tersebut.

Hasil tersebut juga memperpanjang catatan PSG menjadi 12 pertandingan Eropa berturut-turut tanpa kekalahan.

PSG tampil agresif sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Ousmane Dembélé pada menit ke-17 setelah memanfaatkan bola pantulan dari tendangan Nuno Mendes yang membentur tiang gawang.

Dembélé kemudian mencatatkan assist untuk gol Torres pada menit ke-30 sebelum penyerang asal Spanyol itu kembali mencetak gol hanya 65 detik setelah babak kedua dimulai.

Torres melengkapi hat-trick setelah memenangkan perebutan bola dan menyelesaikan umpan sepak pojok Dembélé untuk membawa PSG unggul jauh.

Slovan Bratislava sempat memperkecil ketertinggalan melalui Suleiman Camara yang melepaskan tembakan keras ke tiang jauh, tetapi PSG tetap mengendalikan pertandingan hingga akhir.

Fabian Ruiz kemudian mencetak gol tambahan pada menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 6-1 sekaligus mengakhiri rangkaian empat pertandingan tanpa kemenangan PSG di kompetisi domestik.