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Risma Azzah Fatin
Minggu, 13 September 2026 | 03.31 WIB

Real Madrid Pantau Ketidakpastian Posisi Alexis Mac Allister di Liverpool

Alexis Mac Allister (Flashscore) - Image

Alexis Mac Allister (Flashscore)

JawaPos.com – Real Madrid disebut memiliki peluang untuk merekrut gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister, setelah ketidakpastian mengenai masa depan pemain asal Argentina tersebut semakin mencuat.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Mac Allister mengaku kecewa karena belum mendapat tawaran kontrak baru dari Liverpool dan bahkan menyatakan dirinya sangat sedih dengan situasi tersebut.

Kondisi itu membuat Real Madrid merasa optimistis karena mereka meyakini pintu untuk mendatangkan Mac Allister mulai terbuka.

Mac Allister masih terikat kontrak bersama Liverpool hingga 2028, tetapi pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya belum dilakukan secara serius oleh klub.

Real Madrid disebut memantau situasi tersebut dengan cermat dan percaya bahwa sang pemain memiliki ketertarikan untuk pindah ke Santiago Bernabeu.

Klub asal Spanyol itu juga dikenal bersedia menunggu momentum yang tepat dalam merekrut pemain, seperti yang sebelumnya dilakukan terhadap Trent Alexander-Arnold dan Ibrahima Konate.

Liverpool sebenarnya masih memiliki kendali atas masa depan Mac Allister karena kontraknya masih berlaku hingga dua tahun mendatang.

Namun, pernyataan terbuka sang gelandang mengenai ketidakpuasan terhadap situasi kontraknya dapat meningkatkan urgensi bagi Liverpool untuk segera mengambil keputusan.

Editor: Novia Tri Astuti
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