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Risma Azzah Fatin
Senin, 10 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Arsenal Resmi Rekrut Bruno Guimarães dari Newcastle dengan Nilai Transfer Rp 1,7 Triliun

Bruno Guimaraes (Bein Sports) - Image

Bruno Guimaraes (Bein Sports)

JawaPos.com – Arsenal resmi merekrut Bruno Guimarães dari Newcastle United setelah menyelesaikan proses negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Gelandang asal Brasil tersebut dikabarkan diboyong dengan biaya transfer sekitar EUR 90 juta atau setara Rp1,71 triliun.

Guimarães menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang membuatnya terikat dengan Arsenal hingga 2031.

Kedatangan Guimarães menjadi salah satu investasi terbesar Arsenal untuk memperkuat skuad dalam upaya meningkatkan persaingan di papan atas Liga Primer Inggris.

Pemain berusia 27 tahun itu akan bergabung dengan Declan Rice untuk membentuk salah satu kombinasi lini tengah yang diharapkan menjadi kekuatan baru The Gunners.

Kemampuan Guimarães dalam mengatur permainan dan menjalankan tugas bertahan juga berpotensi memberikan lebih banyak kebebasan kepada Rice untuk bermain lebih menyerang.

Guimarães memiliki kemampuan membawa bola dari lini belakang, melewati tekanan lawan, serta mengirimkan umpan vertikal untuk membuka pertahanan. Pengalamannya di Liga Primer Inggris juga membuatnya tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan intensitas permainan Arsenal.

Kehadiran Guimaraes diharapkan membantu Arsenal menghadapi tim yang menerapkan tekanan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan tim dalam merebut kembali penguasaan bola.

Bagi Newcastle United, kepergian Guimarães menjadi kehilangan besar karena sang gelandang merupakan salah satu pemain penting dalam proyek klub selama beberapa musim terakhir.

Sementara itu, Arsenal berharap investasi sebesar EUR 90 juta atau sekitar Rp1,71 triliun tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap kekuatan lini tengah mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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