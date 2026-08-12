Bruno Guimarães Diprediksi Menjadi Kunci Arsenal dalam Perburuan Gelar Premier League

JawaPos.com – Bruno Guimarães dinilai dapat menjadi salah satu pemain kunci bagi Arsenal dalam menghadapi musim Liga Primer mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Gelandang asal Brasil itu bergabung dari Newcastle United dengan nilai transfer EUR 75 juta atau sekitar Rp1,65 triliun dan langsung mendapat sambutan antusias dari para pendukung di Stadion Emirates.

Mikel Arteta menilai Guimarães memiliki karakter sebagai petarung dengan kualitas, intuisi, kepemimpinan, dan karisma yang dapat memberikan warna berbeda bagi lini tengah Arsenal.

Pemain berusia 28 tahun tersebut juga menunjukkan energi dan ambisi tinggi dalam latihan sehingga semakin memperkuat keyakinan Arteta terhadap kontribusinya.

Kehadiran Guimarães menambah kekuatan lini tengah Arsenal yang sebelumnya telah diisi Martin Ødegaard, Declan Rice, Martín Zubimendi, Mikel Merino, dan Eberechi Eze.

Arsenal berharap kombinasi tersebut dapat meningkatkan kualitas permainan sekaligus membantu klub bersaing lebih kuat dalam perburuan gelar Liga Primer musim mendatang.

Meski lini tengah semakin solid, Arteta masih menghadapi pekerjaan rumah di sektor pertahanan setelah Arsenal kebobolan enam gol dalam dua pertandingan persahabatan terakhir.