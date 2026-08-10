Mikel Arteta Yakin Bruno Guimaraes Mampu Bawa Arsenal Naik ke Level Berikutnya

Bruno Guimaraes (Bein Sports)
JawaPos.com – Mikel Arteta meyakini perekrutan Bruno Guimaraes dapat membawa Arsenal ke level berikutnya setelah gelandang asal Brasil itu resmi bergabung dari Newcastle United.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Bruno Guimaraes didatangkan dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 75 juta atau sekitar Rp1,8 triliun dan diperkenalkan kepada pendukung Arsenal di Stadion Emirates pada Minggu.
Arteta menilai Guimaraes memiliki karakter, kepemimpinan, energi, dan kualitas yang dibutuhkan Arsenal untuk meningkatkan persaingan di level tertinggi.
Menurut Arteta, kehadiran gelandang berusia 28 tahun tersebut dapat memberikan energi berbeda sekaligus mendorong seluruh anggota tim untuk meningkatkan kemampuan mereka.
Guimaraes memiliki catatan impresif sejak menjalani debut di Liga Premier pada Februari 2022 dengan memenangi lebih dari 1.030 duel dan menjadi pemain dengan jumlah pelanggaran yang diterima terbanyak, yakni 410 kali.
Guimaraes juga dikenal memiliki kemampuan menyerang dan kreativitas yang dapat memperkuat lini tengah Arsenal bersama Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, serta pemain lainnya.
Arteta tetap menilai Arsenal perlu meningkatkan performa setelah timnya mengalami kekalahan 3-2 dari Borussia Dortmund dalam Piala Emirates.
Pelatih asal Spanyol itu juga membuka peluang mendatangkan pemain tambahan jika menemukan target yang tepat, tetapi ia menegaskan bahwa peningkatan performa harus dilakukan bersama pemain yang sudah berada di dalam skuad.
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