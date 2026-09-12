Pedro Neto Perpanjang Kontrak Bersama Chelsea hingga 2032

Winger Chelsea, Pedro Neto. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain sayap Pedro Neto resmi memperpanjang kontrak bersama klub Liga Inggris Chelsea dengan durasi enam tahun atau hingga 2032.
Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, pemain berkebangsaan Portugal itu menekan kontrak anyar setelah dua musim membela Chelsea sejak didatangkan pada awal musim 2024/2025.
Neto mengatakan sebuah momen yang tidak bisa dipercaya setelah menandatangani kontrak baru dan sudah merasa nyaman bersama skuad Chelsea sejak pertama kali kedatangannya.
"Saya telah mengalami momen-momen indah di sini, baik sebagai bagian dari tim maupun secara pribadi, dan kini saya ingin merasakan lebih banyak lagi momen seperti itu. Saya sangat antusias karena menurut saya kita bisa meraih banyak hal bersama-sama," ungkap Neto.
Sementara, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku sangat senang dengan perpanjangan kontrak Neto karena dia menilai pemain itu sebagai bagian berharga di dalam skuad.
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Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan Pedro Neto merupakan pemain yang bisa dimainkan di berbagai posisi sektor sayap dan memiliki kualitas luar biasa.
"Saya mengenalnya dengan baik karena sering menyaksikan pertandingan Chelsea. Anda tahu dia adalah pemain yang selalu berjuang keras, dan Anda tentu menginginkan pemain seperti itu di dalam tim. Saya sangat senang dengan Pedro dan kinerjanya," ungkap Xabi.
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Selama berseragam Chelsea, Pedro Neto telah tampil sebanyak 108 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan total 21 gol serta 19 assist dengan total 7.382 menit bermain.
Pemain berusia 26 tahun tersebut turut mempersembahkan dua gelar untuk Chelsea yaitu Liga Conference 2024/2025 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
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