Diego Moreira Tak Menyangka Gabung AC Milan, Siap Persembahkan Trofi untuk Rossoneri

JawaPos.com - Diego Moreira tak menyangka bisa bergabung dengan AC Milan. Sang pemain baru tersebut telah resmi menandatangani kontrak hingga Juni 2031.

Menjadi pemain baru AC Milan membuat Diego Moreira terkejut karena merupakan tim yang punya sejarah dan banyak gelar. Menurutnya, kedatangannya berada di waktu yang tepat.

"Saya agak terkejut karena bermain untuk AC Milan berarti memenangkan trofi dan menjadi bagian dari klub dengan sejarah gemilang, tempat begitu banyak juara hebat pernah bermain. AC Milan adalah klub hebat dengan ekspektasi tertentu, dan ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk datang ke sini," kata Diego Moreira yang dikutip dari Sempre Milan, Jumat (21/8).

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Gelandang timnas Belgia tersebut bertekad memberikan segalanya untuk AC Milan. Moreira ingin membuat para suporter bahagia dengan mempersembahkan trofi.

"Tidak ada tujuan yang dapat dicapai tanpa kerja sama tim. Saya akan memberikan segalanya untuk rekan-rekan setim saya di lapangan dan dalam latihan, berusaha untuk membuat para penggemar kami bahagia. Bagi saya, kebahagiaan itu penting, dan saya akan berusaha mencapai tujuan kami, memenangkan kejuaraan, dan semua hal lain yang dapat kami menangkan," jelas pemain 22 tahun tersebut.

Di luar lapangan, Moreira merupakan pemain yang selalu aktif di sosial media. Meskipun demikian, ia tahu kapan waktunya untuk fokus dalam pertandingan.

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"Orang-orang melihat saya di media sosial. Saya selalu tertawa dan menari di sana, tetapi itu tidak berarti saya selalu seperti ini. Saya tahu kapan waktunya bekerja. Saya tahu apa yang saya inginkan dari hidup dan karier saya. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan untuk sukses dan mencapai tujuan saya," pungkas Moreira.

Performa Diego Moreira Musim Lalu Diego Moreira merupakan salah satu pemain andalan RC Strasbourg musim lalu. Melansir Transfermarkt, ia bermain 42 pertandingan dengan mengoleksi lima gol dan sembilan assist di semua kompetisi.