Liverpool Ditahan Imbang Fulham, Alisson Becker Soroti Mental Tim

JawaPos.com - Liverpool ditahan imbang Fulham di laga pekan keempat Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di Anfield, Sabtu (12/9).

Kiper Liverpool, Alisson Becker, mengaku Liverpool tidak bermain bagus saat ditahan imbang Fulham. Menurutnya, serangannya yang dilakukan timnya tidak membuat tim tamu tertekan.

"Penting untuk selalu siap membantu tim – tetapi penampilan kami buruk, bahkan di beberapa momen dari saya sendiri, tetapi juga dari tim secara keseluruhan. Secara kolektif, kami tidak bermain bagus. Banyak hal yang kami coba lakukan, tetapi tidak berhasil. Kami tidak mampu menekan mereka dengan baik," kata Alisson Becker yang dikutip laman resmi Liverpool, Minggu (13/9).

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Menurut kiper timnas Brasil tersebut, Liverpool terlalu banyak membuang peluang. Alisson berharap agar Liverpool bisa meningkatkan performanya di laga berikutnya.

"Di babak pertama, kami menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencoba menekan mereka dengan baik, tetapi kami gagal. Jelas, ini tantangan besar untuk bermain pada Rabu malam dan Sabtu malam, dan ada pertandingan lain pada hari Selasa. Tetapi kita perlu memiliki mentalitas yang tepat untuk itu dan saya pikir itu tidak terjadi hari ini. Kita harus meningkatkan performa untuk pertandingan selanjutnya," jelas Alisson.

Sebagai pemain, Alisson juga ditanya tentang performa Andoni Iraola sebagai pelatih baru Liverpool. Ia menilai pelatih asal Spanyol tersebut selalu membantu anak asuhannya untuk menampilkan permainan terbaiknya.

"Ini tidak mudah. ​​Itu juga merupakan tantangan lain – ketika Anda mengganti manajer. Tapi dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dia membantu kami dalam banyak hal. Rabu malam, babak pertama tidak berjalan dengan baik dan kemudian dia membantu kami melakukan perubahan di babak pertama, memberikan instruksi yang tepat untuk tim," ujar kiper berusia 33 tahun tersebut.

"Setiap hari juga, dia mempersiapkan tim sebaik mungkin. Stafnya juga membantu semua orang; kami juga memiliki lingkungan yang baik, suasana yang baik di tempat latihan. Semua orang juga antusias dengan pemain baru, dengan kualitas yang kami miliki dalam skuad kami," pungkas Alisson Becker.