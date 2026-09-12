Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Fulham: Gakpo Diragukan, Isak Jadi Andalan

JawaPos.com – Liverpool menjamu Fulham di pekan keempat Liga Inggris. Laga tersebut bakal dimainkan di Anfield, Sabtu (12/9) pukul 21.00 WIB.

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengatakan bahwa Bradley Barcola hanya mengalami kram saat digantikan pada babak kedua melawan Atletico Madrid di Liga Champions.

Jika kondisinya membaik, maka pemain yang didatangkan dari PSG tersebut bisa bermain melawan Fulham.

"Kita masih perlu berlatih. Kami berlatih siang dan malam ini. Tapi, ya, Barcola hanya mengalami kram. Jelas dia bermain ketat di pertandingan sebelumnya dan kita harus mengevaluasi bagaimana kondisinya hari ini – tetapi tidak ada cedera. Dia seharusnya bisa bermain jika semuanya berjalan normal," kata Andoni Iraola yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (12/9).

Selain itu, Cody Gakpo yang tidak masuk dalam skuad melawan Atletico Madrid masih diragukan bermain. Iraola sedang memantau kondisi fisiknya.

"Cody, kita lihat saja nanti. Dia tidak berlatih kemarin. Hari ini, kita akan coba dengannya dan lihat apakah dia siap untuk besok atau kita perlu menunggu pertandingan berikutnya," jelas pelatih asal Spanyol tersebut.

Untuk Hugo Ekitike, Iraola memastikan bahwa pemainnya itu belum bisa kembali bermain setelah absen karena cedera ACL.

Kemungkinan, penyerang timnas Prancis tersebut bisa bermain di sisa dua laga Liga Champions.

"Saya rasa sulit dengan cedera jangka panjang seperti ini, saya rasa dia masih jauh [dari pulih]. Namun, kami telah mengadakan pertemuan dengan departemen medis untuk menganalisisnya ketika kami menyelesaikan daftar [skuad] untuk pertandingan Eropa. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa dia dapat membantu kami dalam dua pertandingan terakhir babak penyisihan grup," tegas pelatih 44 tahun tersebut.