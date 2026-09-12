Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Fulham: Gakpo Diragukan, Isak Jadi Andalan

Cody Gakpo diragukan tampil saat Liverpool menjamu Fulham di Liga Inggris. Berikut prediksi susunan pemain kedua tim di Anfield. (Flashscore)
JawaPos.com – Liverpool menjamu Fulham di pekan keempat Liga Inggris. Laga tersebut bakal dimainkan di Anfield, Sabtu (12/9) pukul 21.00 WIB.
Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengatakan bahwa Bradley Barcola hanya mengalami kram saat digantikan pada babak kedua melawan Atletico Madrid di Liga Champions.
Jika kondisinya membaik, maka pemain yang didatangkan dari PSG tersebut bisa bermain melawan Fulham.
"Kita masih perlu berlatih. Kami berlatih siang dan malam ini. Tapi, ya, Barcola hanya mengalami kram. Jelas dia bermain ketat di pertandingan sebelumnya dan kita harus mengevaluasi bagaimana kondisinya hari ini – tetapi tidak ada cedera. Dia seharusnya bisa bermain jika semuanya berjalan normal," kata Andoni Iraola yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (12/9).
Selain itu, Cody Gakpo yang tidak masuk dalam skuad melawan Atletico Madrid masih diragukan bermain. Iraola sedang memantau kondisi fisiknya.
"Cody, kita lihat saja nanti. Dia tidak berlatih kemarin. Hari ini, kita akan coba dengannya dan lihat apakah dia siap untuk besok atau kita perlu menunggu pertandingan berikutnya," jelas pelatih asal Spanyol tersebut.
Untuk Hugo Ekitike, Iraola memastikan bahwa pemainnya itu belum bisa kembali bermain setelah absen karena cedera ACL.
Kemungkinan, penyerang timnas Prancis tersebut bisa bermain di sisa dua laga Liga Champions.
"Saya rasa sulit dengan cedera jangka panjang seperti ini, saya rasa dia masih jauh [dari pulih]. Namun, kami telah mengadakan pertemuan dengan departemen medis untuk menganalisisnya ketika kami menyelesaikan daftar [skuad] untuk pertandingan Eropa. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa dia dapat membantu kami dalam dua pertandingan terakhir babak penyisihan grup," tegas pelatih 44 tahun tersebut.
"Namun, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Masih terlalu dini karena ini cedera jangka panjang [dan] sebagian besar rehabilitasi [yang] masih harus dia jalani. Tetapi jika kami memutuskan untuk menempatkannya di sana, itu karena ada harapan dan ada peluang realistis bahwa dia dapat membantu kami pada bulan Januari," pungkas Andoni Iraola.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022