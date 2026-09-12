Prediksi Skor Liverpool vs Fulham di Liga Inggris: The Reds Bisa Menang Tipis!

JawaPos.com — Prediksi skor Liverpool vs Fulham pada pekan keempat Premier League 2026/2027 mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah. Liverpool sedang dalam momentum positif, sementara Fulham datang ke Anfield dengan misi bangkit setelah kalah dari Crystal Palace.

Pertandingan Liverpool vs Fulham dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB.

Liverpool memiliki modal positif setelah mengalahkan Ipswich Town 2-0 pada pertandingan sebelumnya. Alexander Isak menjadi bintang kemenangan lewat dua gol cepat pada menit keenam dan kesembilan.

Kemenangan tersebut memperkuat kepercayaan diri Liverpool setelah sebelumnya mendapatkan hasil positif di kompetisi Eropa dengan mengalahkan Atletico Madrid 2-1 pada 10 September 2026.

Alexander Isak Jadi Ancaman Liverpool Alexander Isak menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan dalam laga ini. Penyerang asal Swedia tersebut langsung menunjukkan ketajamannya setelah mencetak dua gol ke gawang Ipswich Town.

Kehadiran Isak membuat Liverpool memiliki opsi berbahaya di lini depan. Ia tidak hanya menjadi target penyelesaian akhir, tetapi juga mampu membuka ruang bagi pemain di sekitarnya.

Florian Wirtz juga berpotensi menjadi pembeda. Kreativitas pemain asal Jerman itu diharapkan membantu Liverpool membongkar pertahanan Fulham yang kemungkinan bermain lebih rapat.

Liverpool diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1. Alisson Becker berada di bawah mistar, dengan Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, dan Kostas Tsimikas mengisi lini pertahanan.

Di lini tengah, Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai berpotensi menjadi penyeimbang permainan. Sementara Victor Munoz, Florian Wirtz, dan Rio Ngumoha diproyeksikan mendukung Alexander Isak sebagai ujung tombak.