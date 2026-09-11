Cesc Fabregas Tak Pernah Main di Serie A, Tapi Sulap Como Jadi Monster di Italia dan Liga Champions

JawaPos.com — Como 1907 membuat debut Liga Champions 2026/2027 terasa seperti pernyataan besar.

Klub milik asal Indonesia itu menjadi satu-satunya wakil Italia yang menang pada matchday pertama setelah pasukan Cesc Fàbregas menghajar RB Leipzig 4-1 di Giuseppe Sinigaglia, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut bukan sekadar pesta empat gol di tepi Danau Como.

Hasil ini memperlihatkan bagaimana Fàbregas, yang tidak pernah bermain di Serie A sebagai pemain, mampu membawa ide sepak bolanya untuk mengubah Como 1907 menjadi tim yang berani, agresif, dan mulai diperhitungkan di level Eropa.

Fàbregas Mengubah Como dari Dalam Fàbregas memasuki dunia kepelatihan lewat Como Primavera dan hanya membutuhkan waktu singkat untuk naik ke tim utama.

Dalam wawancara dengan Como, ia mengakui perjalanan menuju level teratas datang lebih cepat dari perkiraannya.

“Tidak, sejujurnya, jangan terburu-buru. Setelah hanya empat bulan bersama Primavera, kesempatan itu datang, dan Anda harus siap menghadapinya,” kata Fàbregas.

Ia menyebut pengalaman menangani banyak pemain sejak awal membantu proses transisinya dari lapangan ke ruang taktik.