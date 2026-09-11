Como Menang di Lapangan dan Hati Masyarakat! Mirwan Suwarso Lepas Kursi VIP ke Suporter Tertua

Mirwan Suwarso memberikan kursi VIP kepada suporter tertua Como 1907 saat klub menjalani debut Liga Champions melawan RB Leipzig di Giuseppe Sinigaglia. (Como)

JawaPos.com — Como 1907 bukan hanya membuat kejutan dengan mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada debut Liga Champions di Giuseppe Sinigaglia, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB, tetapi juga menunjukkan penghormatan kepada suporter yang setia menemani klub melewati masa sulit sepak bola Italia.

Presiden Como 1907 Mirwan Suwarso bahkan menyerahkan kursi VIP miliknya kepada pendukung tertua.

Kemenangan 4-1 atas RB Leipzig membuat Como 1907 menjadi satu-satunya klub Italia yang meraih kemenangan pada matchday pertama Liga Champions.

Pasukan Cesc Fabregas tampil meyakinkan di hadapan publik Giuseppe Sinigaglia, sekaligus menghadirkan malam bersejarah bagi klub yang dalam waktu relatif singkat mampu bertransformasi dari sepak bola kasta bawah Italia menuju panggung elite Eropa.

Mengapa Mirwan Suwarso menyerahkan kursi VIP? Keputusan Mirwan Suwarso melepas kursi VIP dilakukan karena Como 1907 menghadapi keterbatasan kapasitas stadion dan tingginya permintaan tiket untuk laga kontra RB Leipzig.

Suwarso bersama sejumlah petinggi klub memilih memberikan tempat mereka kepada suporter yang sudah mengikuti perjalanan Como 1907 selama puluhan tahun.

Stadion Giuseppe Sinigaglia sudah penuh untuk laga bersejarah tersebut, sementara kapasitas pertandingan Eropa lebih kecil dibandingkan laga Serie A.