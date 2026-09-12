Bryan Cristante Samai Rekor Daniele De Rossi, Kapten AS Roma Cetak Gol di Liga Champions

JawaPos.com – Barisan gelandang menjadi kunci AS Roma meraih poin di matchday pertama fase league Liga Champions kemarin WIB (11/9).

Bertandang ke Chobani Stadyumu, Istanbul, Giallorossi –sebutan AS Roma– menahan seri 1-1 tuan rumah Fenerbahce. Satu-satunya gol AS Roma diciptakan gelandang sekaligus kapten tim Bryan Cristante.

Gol itu menjadikan Cristante sebagai pencetak gol pertama AS Roma di Liga Champions sejak musim 2018–2019.

Cristante sekaligus mengikuti jejak seniornya, Daniele De Rossi, sebagai kapten Giallorossi yang mencetak gol di Liga Champions. Kali terakhir De Rossi melakukannya ke gawang FC Porto dalam second leg babak 16 besar di Estadio do Dragao, Porto.

”Itu gol yang penting. Kami sebenarnya bermain bagus. Sayang sekali hasilnya seri. Setidaknya, kami pulang dengan kepala tegak,” kata Cristante kepada Sky Sport Italia. ”Kami mengendalikan permainan dengan baik di babak pertama dan banyak menyerang di babak kedua. Sayang sekali kami harus kebobolan gol,” imbuh gelandang berusia 31 tahun itu.

Kebobolan itu menjadi sorotan allenatore AS Roma Gian Piero Gasperini. Dia menyebut, anak asuhnya beberapa kali tidak tenang dan membuat kesalahan di area pertahanan sendiri.