AS Roma Ditahan Imbang Fenerbahce 1-1 di Liga Champions, Gasperini Sebut Hasil Itu Adil

JawaPos.com - Fenerbahce dan AS Roma bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Liga Champions 2026/2027 di Ulker Stadyumu, Istanbul, Kamis (10/9).

Roma lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-39.

Donyell Malen menerobos dari sisi kiri sebelum memberikan umpan kepada Bryan Cristante yang berada di depan kotak penalti.

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Cristante lalu melakukan satu sentuhan sebelum melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang Fenerbahce.

Bola gagal dihentikan sang kiper Ederson sehingga Roma menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Fenerbahce meningkatkan tekanan setelah jeda.

Hanya tiga menit setelah masuk babak kedua, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat Archie Brown.

Gol itu berawal dari umpan Mason Greenwood yang diteruskan ke Brown.