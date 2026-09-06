Prediksi Skor Juventus vs AC Milan di Liga Italia: Rossoneri Bisa Telan Kekalahan Perdana

JawaPos.com — Juventus akan menghadapi AC Milan pada pekan ketiga Liga Italia 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Senin (7/9/2026) dini hari WIB.

Si Nyonya Tua, julukan Juventus, diprediksi meraih kemenangan dalam duel dua raksasa Italia tersebut.

Juventus dan AC Milan sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan pertama. Si Nyonya Tua mengalahkan Frosinone 1-0 dan Parma 2-0, sedangkan Rossoneri, julukan AC Milan, mengawali musim dengan kemenangan atas Torino dan Venezia.

Pertandingan ini menjadi ujian besar pertama bagi kedua kesebelasan pada musim 2026/2027. Hanya satu tim yang berpeluang mempertahankan rekor sempurna sekaligus memberikan tekanan kepada para pesaing di papan atas klasemen.

Juventus memiliki modal positif karena belum kebobolan dalam dua pertandingan awal. Bahkan, tim asuhan Luciano Spalletti berpeluang mencatatkan tiga clean sheet dalam tiga laga pembuka Serie A untuk kedua kalinya dalam 10 tahun terakhir.

Di sisi lain, AC Milan juga menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani Ruben Amorim. Dua kemenangan atas Torino dan Venezia membuat Rossoneri datang ke Turin dengan kepercayaan diri tinggi.

AC Milan juga memiliki catatan cukup baik dalam beberapa lawatan terakhir ke markas Juventus. Rossoneri hanya sekali kalah dalam enam kunjungan terakhir ke Turin dan mampu mencatatkan empat clean sheet dalam periode tersebut.

Bicara kondisi tim, Juventus harus menghadapi persoalan cedera sejumlah pemain penting. Kenan Yildiz dan Khephren Thuram dipastikan absen, sedangkan Andrea Cambiaso dan Weston McKennie masih diragukan tampil.

Sementara itu, AC Milan datang dengan kondisi skuad yang relatif lebih siap. Mattia Gabbia menjadi salah satu pemain yang masih menjadi perhatian terkait kebugarannya, sedangkan Ruben Amorim diperkirakan tetap mempertahankan sistem tiga bek yang menjadi ciri permainan timnya.