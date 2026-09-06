Prediksi Skor Juventus vs AC Milan di Liga Italia: Si Nyonya Tua Bisa Menang Tipis

Prediksi skor Juventus vs AC Milan di Serie A 2026/2027. Juventus diprediksi menang tipis 1-0 berkat pertahanan solid dan keuntungan bermain di Turin. (Dok. Juventus)
JawaPos.com — Juventus berpeluang mengalahkan AC Milan pada pekan ketiga Serie A 2026/2027 di Turin, Minggu (7/9/2026) pukul 01.45 WIB. Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua laga awal.
Duel dua raksasa Italia ini menjadi ujian besar pertama musim ini sekaligus menentukan siapa yang mampu mempertahankan rekor sempurna di kompetisi domestik.
Juventus mengawali Serie A 2026/2027 dengan dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan, masing-masing saat menghadapi Frosinone dan Parma.
Tren tersebut menunjukkan pertahanan Si Nyonya Tua cukup solid di bawah arahan Luciano Spalletti, meski permainan mereka belum sepenuhnya meyakinkan.
Pada laga terakhir melawan Parma, Juventus sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan sebelum Nico Gonzalez memecah kebuntuan setelah masuk sebagai pemain pengganti.
Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Gonzalez di Serie A sejak Mei 2025. Teun Koopmeiners kemudian memastikan kemenangan melalui gol pertamanya sejak periode yang sama.
Juventus juga punya catatan positif dalam memulai musim karena mampu memenangkan dua pertandingan pembuka liga selama tiga musim secara beruntun.
Menariknya, dalam tiga musim tersebut mereka selalu menjaga gawang tetap bersih pada dua laga pertama.
Spalletti tentu berharap awal positif tersebut tidak kembali berakhir seperti era Thiago Motta dan Igor Tudor.
Setelah gagal mengamankan tiket Liga Champions musim lalu, Juventus kini harus puas tampil di Liga Europa dan dijadwalkan menghadapi NEC Nijmegen pada pertandingan pembuka kompetisi Eropa tersebut.
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Jawa Pos
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