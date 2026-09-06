Prediksi Susunan Pemain Juventus vs AC Milan: Adu Bomber Buangan dari PSG

Randal Kolo Muani dan Goncalo Ramos akan beradu tajam saat Juventus menghadapi AC Milan. Keduanya pernah menjadi bagian PSG sebelum pindah klub. (Juventus.com)
JawaPos.com — Randal Kolo Muani dan Goncalo Ramos sama-sama datang ke Paris Saint-Germain (PSG) pada 2023. Tiga tahun berselang, keduanya sama-sama didepak dari Paris.
Apabila Kolo Muani kini di Juventus, Ramos membela AC Milan. Dini hari nanti, dua bomber yang terbuang dari Paris itu akan berhadapan di Allianz Stadium, Turin (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).
Jika Kolo Muani masih nirgol, Ramos sudah mencetak satu gol di Serie A musim ini. Berbicara kepada DAZN, Ramos tidak mau membahas urusan adu gol dengan Kolo Muani.
"Aku hanya mau memberikan kemenangan," kata striker timnas Portugal tersebut.
Terpisah, Kolo Muani membahas dirinya yang belum mampu menciptakan gol bagi La Vecchia Signora, julukan Juve, di awal musim ini.
Termasuk soal kritik dari allenatore Juve Luciano Spalletti yang membandingkannya dengan Edin Dzeko, mantan bomber AS Roma yang pernah dia besut.
"Belum menciptakan gol? Aku mengerti apa yang mereka katakan tentang striker, tetapi aku tidak khawatir. Semangat tim sangat bagus, klub bermain bagus dan menciptakan peluang, sehingga gol bakal tercipta," beber Kolo Muani yang bermain di Juve sebagai pemain pinjaman dua musim lalu (2024-2025) sebelum dipermanenkan musim ini kepada Corriere della Sera.
Juventus (4-2-3-1)
1. Vicario (g); 15. Kalulu, 3. Bremer, 26. Lucumi, 2. Celik; 5. Locatelli (c), 12. Douglas Luiz; 7. Conceicao, 13. Boga, 31. Nico Gonzalez; 9. Kolo Muani
Pelatih: Luciano Spalletti
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