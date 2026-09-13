Prediksi Skor Brest vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis: Les Parisiens Pesta Gol di Laga Tandang

PSG siap pesta gol di kandang Brest. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mengakhiri paceklik kemenangan di Ligue 1 saat bertandang ke markas Brest di Stade Francis-Le Ble, Senin (14/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Les Parisiens yang baru mengoleksi dua hasil imbang dan satu kekalahan berpeluang bangkit dengan kemenangan telak 3-0 atas Brest yang sedang menikmati start positif musim ini.
Brest menunjukkan performa mengejutkan pada tiga pertandingan awal Ligue 1 2026/2027 dengan catatan dua hasil imbang dan satu kemenangan.
Tim asuhan Julien Lachuer bahkan baru saja meraih kemenangan tipis 2-1 atas Le Havre yang sekaligus mengakhiri rentetan 13 pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi domestik.
Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Lachuer sebagai pelatih di Ligue 1.
Tambahan tiga poin membuat Brest mengoleksi lima poin dan menempati posisi keenam klasemen, sekaligus mencatat start terbaik mereka sejak musim 2023/2024 ketika klub asal Brittany itu finis di peringkat ketiga.
Brest juga menjadi satu dari enam tim yang masih belum terkalahkan setelah tiga pekan.
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Jika mampu menghindari kekalahan dari Paris Saint-Germain, mereka akan mencatatkan start tanpa kekalahan dalam empat pertandingan liga untuk pertama kalinya pada dekade ini.
Namun, laga kandang menjadi pekerjaan rumah Brest. Mereka belum meraih kemenangan di Stade Francis-Le Ble sejak menundukkan Le Havre 2-0 pada Maret musim lalu.
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