Arsenal tundukkan Napoli berkat gol telat Martin Odegaard di Liga Champions (Flashscore)
JawaPos.com – Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Napoli dalam laga pembuka Liga Champions UEFA di Stadion Diego Armando Maradona.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Gol Martin Odegaard pada menit ke-75 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan membuat The Gunners mengawali kompetisi Eropa dengan hasil sempurna.
Kemenangan tersebut juga memperpanjang catatan Arsenal menjadi empat kemenangan tanpa kebobolan dalam lima pertemuan terakhir.
Arsenal lebih banyak menguasai permainan pada babak pertama, tetapi kesulitan menciptakan peluang berbahaya karena Napoli tampil disiplin dalam bertahan.
Peluang terbaik The Gunners hadir melalui sundulan Mikel Merino dari jarak dekat, tetapi kiper Napoli Alex Meret mampu menggagalkannya sebelum ditarik keluar pada jeda pertandingan karena cedera.
Napoli kemudian mampu meredam tekanan Arsenal pada babak kedua, tetapi Odegaard akhirnya memecah kebuntuan setelah melakukan kerja sama apik di dalam kotak penalti.
Gol tersebut menjadi gol keempat Odegaard dalam lima pertandingan sekaligus memastikan Arsenal mempertahankan catatan kemenangan 100 persen pada awal musim.
Napoli yang berusaha mengejar ketertinggalan tidak mampu memberikan ancaman berarti hingga pertandingan berakhir dan harus menerima kekalahan ketiga secara beruntun.
Hasil ini menjadi awal positif bagi Arsenal, sedangkan pelatih baru Napoli, Max Allegri, mulai menghadapi tekanan setelah timnya kembali gagal meraih kemenangan.
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Jawa Pos
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