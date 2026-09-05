Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

JawaPos.com — Villarreal diprediksi meraih kemenangan 2-1 atas Deportivo La Coruna pada pekan ketiga Liga Spanyol 2026/2027 di markas sendiri, Minggu (6/9/2026) pukul 01.00 WIB, setelah hanya mengoleksi dua poin dari tiga laga awal.
Sementara Deportivo La Coruna belum terkalahkan dengan lima poin dan datang membawa kepercayaan diri tinggi.
Villarreal masih memburu kemenangan perdana di Liga Spanyol 2026/2027 setelah mengawali musim dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan.
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Tim berjuluk El Submarino Amarillo alias Kapal Selam Kuning itu bermain imbang melawan Racing de Santander dan Atletico Madrid sebelum tumbang 0-1 dari Alaves pada pertandingan terakhir.
Hasil tersebut membuat Villarreal baru mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan dan menempati posisi ke-15 klasemen Liga Spanyol.
Catatan itu tentu belum sesuai ekspektasi setelah Villarreal mampu mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga kompetisi kasta tertinggi Spanyol.
Laga melawan Deportivo La Coruna menjadi kesempatan penting bagi Villarreal untuk memperbaiki posisi sekaligus mendapatkan momentum sebelum menghadapi tantangan lebih besar di Liga Champions.
Villarreal dijadwalkan mulai mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa pekan depan dengan Borussia Dortmund sebagai lawan pertama pada fase liga.
Dari sisi aktivitas transfer, Villarreal tidak terlalu banyak melakukan perubahan pada musim panas.
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Mereka hanya mendatangkan Peter Gulacsi dan Nathan Saliba, sedangkan 13 pemain meninggalkan klub melalui status permanen maupun pinjaman.
Deportivo La Coruna justru memiliki start lebih meyakinkan dibanding Villarreal karena belum merasakan kekalahan dalam tiga pertandingan pertama.
Klub promosi tersebut mengoleksi lima poin setelah bermain imbang melawan Elche dan Malaga, kemudian menang 3-1 atas Valencia pada laga terakhir.
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Tambahan tiga poin dari kemenangan atas Valencia membuat Deportivo La Coruna berada di posisi kedelapan klasemen dengan koleksi lima poin.
Hasil itu menjadi modal penting bagi tim asuhan Antonio Hidalgo sebelum bertandang ke markas Villarreal.
Deportivo La Coruna kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Spanyol untuk pertama kalinya sejak musim 2017/2018.
Menariknya, setelah terakhir kali bermain di La Liga, Deportivo La Coruna sempat menjalani perjalanan panjang hingga berkompetisi di kasta ketiga sebelum akhirnya kembali ke level tertinggi.
Perubahan besar juga terjadi di dalam skuad Deportivo La Coruna pada musim panas.
Klub tersebut mendatangkan 10 pemain baru dan melepas sembilan pemain, sehingga komposisi tim terlihat cukup berbeda dibandingkan musim sebelumnya.
Secara historis, Deportivo La Coruna memiliki catatan pertemuan sedikit lebih baik dibandingkan Villarreal.
Dari total 34 pertemuan kedua tim, Deportivo La Coruna mencatat 13 kemenangan, Villarreal mengoleksi 12 kemenangan, sedangkan sembilan pertandingan lainnya berakhir imbang.
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Namun, tren beberapa tahun terakhir justru menguntungkan Villarreal. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2018 dan Villarreal berhasil meraih kemenangan 4-2 dalam pertandingan La Liga tersebut.
Deportivo La Coruna juga belum mampu mengalahkan Villarreal sejak Mei 2016. Kala itu, Deportivo La Coruna menang 2-0, tetapi setelahnya Villarreal mampu menjaga dominasi dalam beberapa pertemuan berikutnya.
Statistik tersebut membuat Villarreal punya alasan untuk percaya diri meski performa awal musim belum maksimal.
Bermain di kandang dan menghadapi lawan yang baru promosi menjadi faktor penting dalam prediksi pertandingan ini.
Villarreal berpeluang menurunkan kekuatan terbaiknya dalam pertandingan ini.
Juan Foyth menjadi satu-satunya pemain yang diragukan tampil karena masalah kebugaran, sedangkan Gerard Moreno dan Georges Mikautadze diproyeksikan menjadi bagian penting lini depan.
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Alex Freeman kemungkinan dimainkan sebagai bek kanan, sementara Pau Navarro dapat menggantikan Foyth jika pemain tersebut akhirnya dinyatakan tidak fit.
Komposisi tersebut menunjukkan Villarreal tetap memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Deportivo La Coruna sejak awal pertandingan.
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