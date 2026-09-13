Prediksi Skor Coventry City vs Brighton: The Seagulls Diunggulkan, Tuan Rumah Susah Cetak Gol

Brighton & Hove Albion diprediksi menahan Aston Villa 1-1 pada pekan pertama Liga Inggris 2026/2027 di Amex Stadium. (Aston Villa)
JawaPos.com - Coventry City akan mendapat ujian berat saat menjamu Brighton & Hove Albion pada pekan keempat Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di CBS Arena, Minggu (13/9) malam WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Coventry untuk bangkit setelah mengawali musim dengan hasil mengecewakan. Tim asuhan Frank Lampard belum meraih satu pun poin dari tiga pertandingan Premier League sekaligus belum mencetak gol.
Situasi itu membuat Coventry berada dalam tekanan. Mereka kini menjadi salah satu dari dua tim yang belum mendapatkan poin di Premier League musim ini, bersama Fulham.
Baca Juga:Prediksi Skor Levante vs Barcelona di Liga Spanyol: Blaugrana Berburu Poin Penuh dan Pesta Gol
Pada pertandingan terakhir, Coventry memang kalah tipis 0-1 dari Manchester City. Namun, penampilan mereka di Etihad Stadium sebenarnya memberikan sejumlah sinyal positif.
Coventry mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali menciptakan peluang yang membuat lini belakang Manchester City tidak sepenuhnya nyaman.
Sayangnya, peluang tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol. Ketajaman di depan gawang masih menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan Lampard.
Baca Juga:Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Kekalahan dari Manchester City juga membuat Coventry berpotensi mencatat sejarah kurang menyenangkan. Mereka belum pernah mengawali kompetisi dengan empat kekalahan beruntun sejak musim 1919/1920, ketika klub tersebut baru pertama kali tampil di Football League.
Karena itu, pertandingan melawan Brighton memiliki arti penting. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal Coventry untuk mendapatkan momentum sekaligus mengakhiri puasa gol di kompetisi kasta tertinggi Inggris.
Satu-satunya kemenangan Coventry musim ini justru didapat di Piala Liga Inggris. Mereka berhasil mengalahkan Plymouth Argyle dengan skor 4-2.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022