Prediksi Skor Coventry City vs Brighton: The Seagulls Diunggulkan, Tuan Rumah Susah Cetak Gol

JawaPos.com - Coventry City akan mendapat ujian berat saat menjamu Brighton & Hove Albion pada pekan keempat Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di CBS Arena, Minggu (13/9) malam WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Coventry untuk bangkit setelah mengawali musim dengan hasil mengecewakan. Tim asuhan Frank Lampard belum meraih satu pun poin dari tiga pertandingan Premier League sekaligus belum mencetak gol.

Situasi itu membuat Coventry berada dalam tekanan. Mereka kini menjadi salah satu dari dua tim yang belum mendapatkan poin di Premier League musim ini, bersama Fulham.

Pada pertandingan terakhir, Coventry memang kalah tipis 0-1 dari Manchester City. Namun, penampilan mereka di Etihad Stadium sebenarnya memberikan sejumlah sinyal positif.

Coventry mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali menciptakan peluang yang membuat lini belakang Manchester City tidak sepenuhnya nyaman.

Sayangnya, peluang tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol. Ketajaman di depan gawang masih menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan Lampard.

Kekalahan dari Manchester City juga membuat Coventry berpotensi mencatat sejarah kurang menyenangkan. Mereka belum pernah mengawali kompetisi dengan empat kekalahan beruntun sejak musim 1919/1920, ketika klub tersebut baru pertama kali tampil di Football League.

Karena itu, pertandingan melawan Brighton memiliki arti penting. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal Coventry untuk mendapatkan momentum sekaligus mengakhiri puasa gol di kompetisi kasta tertinggi Inggris.