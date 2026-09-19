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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 04.15 WIB

Prediksi Skor Leeds United vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Whites Libas Habis Tim Tamu

Leeds United berpeluang melanjutkan start tak terkalahkan saat menjamu Crystal Palace di Elland Road. (Leeds United) - Image

Leeds United berpeluang melanjutkan start tak terkalahkan saat menjamu Crystal Palace di Elland Road. (Leeds United)

JawaPos.com — Leeds United berpeluang melanjutkan start tak terkalahkan di Premier League saat menjamu Crystal Palace di Elland Road, Minggu (20/9/2026) pukul 20.00 WIB.

The Whites datang dengan delapan poin dari empat laga dan kemenangan 4-1 atas Newcastle, sedangkan Crystal Palace baru mengoleksi tiga poin dan memiliki pertahanan paling rapuh di liga.

Leeds United Sedang dalam Performa Menanjak

Leeds United menjadi salah satu kejutan positif pada awal Premier League musim ini dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang dari empat pertandingan.

Hanya Arsenal dan Manchester City yang mengoleksi poin lebih banyak, sehingga pasukan Daniel Farke sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan delapan poin.

Kemenangan 4-1 atas Newcastle pada Senin lalu menjadi bukti ketajaman The Whites di Elland Road.

Hasil tersebut sekaligus membuat Leeds United bangkit setelah sebelumnya kalah 3-6 dari Chelsea di EFL Cup, dengan Dominic Calvert-Lewin kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Calvert-Lewin menjadi salah satu pemain yang paling disorot karena sudah mencetak 17 gol Premier League sepanjang 2026, terbanyak di antara pemain Inggris.

Penyerang tersebut juga mencetak gol ketiganya di liga musim ini saat menghadapi Newcastle dan kemudian kembali mendapat panggilan ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.

Secara keseluruhan, Leeds United hanya sekali kalah dalam 13 pertandingan liga terakhir dengan enam kemenangan dan enam hasil imbang.

Editor: Banu Adikara
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