Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 04.26 WIB

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Berpotensi Curi 3 Poin

Manchester United berpeluang mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage. (Manchester United) - Image

Manchester United berpeluang mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage. (Manchester United)

JawaPos.com — Manchester United berpeluang mencuri tiga poin saat menghadapi Fulham pada pekan kelima Premier League 2026/2027 di Craven Cottage, Minggu (20/9/2026) pukul 22.30 WIB.

The Red Devils datang dengan modal dua kekalahan beruntun di semua kompetisi, tetapi lini serang mereka dinilai masih cukup tajam untuk mengatasi pertahanan Fulham yang telah kebobolan tujuh gol dalam tiga laga liga.

Manchester United Dibayangi Krisis di Awal Musim

Manchester United memasuki duel melawan Fulham dalam situasi yang tidak ideal setelah kalah 3-2 dari Brighton & Hove Albion pada ajang EFL Cup, Rabu.

Kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan karena The Red Devils sempat unggul dua gol di Old Trafford sebelum akhirnya kehilangan kendali atas pertandingan.

Hasil itu menjadi kali pertama dalam setengah abad Manchester United kalah di Old Trafford setelah unggul dua gol.

Sebelumnya, mereka juga tumbang dari Manchester City di Premier League sehingga tekanan terhadap Michael Carrick kembali meningkat.

Di Premier League musim 2026/2027, Manchester United baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan.

Bruno Fernandes dan kolega mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, serta dua kekalahan, dengan masalah pertahanan menjadi salah satu sorotan utama.

Dari enam pertandingan di semua kompetisi musim ini, Manchester United hanya mencatat satu clean sheet. Bahkan, dalam empat dari lima pertandingan lainnya, mereka kebobolan setidaknya dua gol.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Manchester City vs Sunderland di Liga Inggris: The Citizens Gacor di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Manchester City vs Sunderland di Liga Inggris: The Citizens Gacor di Kandang

Minggu, 20 September 2026 | 04.21 WIB

Prediksi Skor Leeds United vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Whites Libas Habis Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Leeds United vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Whites Libas Habis Tim Tamu

Minggu, 20 September 2026 | 04.15 WIB

Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Borong Gol di Vitality - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Borong Gol di Vitality

Minggu, 20 September 2026 | 03.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore