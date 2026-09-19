Prediksi Skor Fulham vs Manchester United di Liga Inggris: Setan Merah Berpotensi Curi 3 Poin

Manchester United berpeluang mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage. (Manchester United)
JawaPos.com — Manchester United berpeluang mencuri tiga poin saat menghadapi Fulham pada pekan kelima Premier League 2026/2027 di Craven Cottage, Minggu (20/9/2026) pukul 22.30 WIB.
The Red Devils datang dengan modal dua kekalahan beruntun di semua kompetisi, tetapi lini serang mereka dinilai masih cukup tajam untuk mengatasi pertahanan Fulham yang telah kebobolan tujuh gol dalam tiga laga liga.
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Manchester United memasuki duel melawan Fulham dalam situasi yang tidak ideal setelah kalah 3-2 dari Brighton & Hove Albion pada ajang EFL Cup, Rabu.
Kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan karena The Red Devils sempat unggul dua gol di Old Trafford sebelum akhirnya kehilangan kendali atas pertandingan.
Hasil itu menjadi kali pertama dalam setengah abad Manchester United kalah di Old Trafford setelah unggul dua gol.
Sebelumnya, mereka juga tumbang dari Manchester City di Premier League sehingga tekanan terhadap Michael Carrick kembali meningkat.
Di Premier League musim 2026/2027, Manchester United baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan.
Bruno Fernandes dan kolega mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, serta dua kekalahan, dengan masalah pertahanan menjadi salah satu sorotan utama.
Dari enam pertandingan di semua kompetisi musim ini, Manchester United hanya mencatat satu clean sheet. Bahkan, dalam empat dari lima pertandingan lainnya, mereka kebobolan setidaknya dua gol.
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