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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 04.21 WIB

Prediksi Skor Manchester City vs Sunderland di Liga Inggris: The Citizens Gacor di Kandang

Erling Haaland diprediksi kembali memimpin lini depan Manchester City saat menjamu Sunderland di Etihad Stadium. (Manchester City) - Image

Erling Haaland diprediksi kembali memimpin lini depan Manchester City saat menjamu Sunderland di Etihad Stadium. (Manchester City)

JawaPos.com — Manchester City berpeluang menjaga start sempurna di Liga Inggris saat menjamu Sunderland di Etihad Stadium, Minggu (20/9/2026) pukul 20.00 WIB, dengan target meraih kemenangan kelima beruntun sekaligus memperpanjang dominasi kandang atas The Black Cats.

Performa Manchester City yang sedang menanjak membuat mereka lebih diunggulkan, sementara Sunderland datang dengan modal kemenangan 1-0 atas AZ Alkmaar di Europa League.

Manchester City Kejar Lima Kemenangan Beruntun

Manchester City memasuki laga melawan Sunderland dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih enam kemenangan beruntun di tiga kompetisi berbeda.

Pasukan Enzo Maresca juga mencetak 15 gol dalam periode tersebut dan selalu menjaga clean sheet pada empat pertandingan terakhir.

Pada laga terbaru, Manchester City tampil dominan dengan mengalahkan Norwich City 5-0 di EFL Cup pada Kamis lalu.

Floyd Samba menjadi sorotan setelah mencetak dua gol dalam debut penuhnya bersama tim utama, meski pemain berusia 17 tahun itu turun bersama sejumlah pemain yang jarang menjadi starter.

Kemenangan telak tersebut memperpanjang momentum positif Manchester City setelah sebelumnya menundukkan Manchester United dalam derby.

Maresca menilai penampilan timnya saat bermain dengan 10 pemain selama lebih dari satu jam layak mendapat perhatian, meski pertandingan juga diwarnai kontroversi VAR terkait gol kemenangan Erling Haaland.

Manchester City saat ini berada di papan atas bersama Arsenal dan hanya dua kali kalah dalam 30 pertandingan terakhir di Liga Inggris.

Editor: Banu Adikara
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