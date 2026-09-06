Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

Prediksi Skor Malaga vs Levante . (ig @malagacf)
JawaPos.com - Malaga akan menjamu Levante dalam lanjutan La Liga 2026/27 pada Minggu malam. Kedua tim datang dengan kondisi yang cukup berbeda, tetapi pertandingan di La Rosaleda diperkirakan berlangsung sengit.
Levante saat ini berada di posisi ke-10 dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan. Sementara itu, Malaga masih terpuruk di dasar klasemen setelah baru mengumpulkan satu poin.
Bagi Malaga, pertandingan ini menjadi kesempatan penting untuk segera bangkit setelah melewati awal musim yang berat.
Malaga Masih Mencari Kemenangan
Kembali ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol tidak berjalan mudah bagi Malaga. The White and Sky Blues baru mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan. Mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada laga pembuka, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Deportivo La Coruna.
Pada pertandingan terakhir, Malaga kembali menelan kekalahan. Kali ini mereka dihajar Real Madrid dengan skor telak 4-0.
Tujuh gol sudah bersarang di gawang Malaga dari tiga pertandingan. Namun, Juan Francisco Funes tentu tidak bisa menjadikan hasil melawan tim-tim seperti Real Madrid dan Atletico sebagai ukuran utama keberhasilan mereka bertahan di La Liga.
Malaga melakukan cukup banyak perubahan pada musim panas. Tujuh pemain baru didatangkan, sementara sembilan pemain meninggalkan klub.
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Jawa Pos
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