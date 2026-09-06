Prediksi Skor Malaga vs Levante di Liga Spanyol: La Rosaleda Bisa Jadi Penentu Hasil Imbang

JawaPos.com — Malaga akan menjamu Levante pada pekan keempat Liga Spanyol 2026/2027 di La Rosaleda, Minggu (6/9/2026) pukul 23.30 WIB, dalam duel dua tim dengan awal musim berbeda.

Malaga baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan berada di dasar klasemen. Sementara itu, Levante mengantongi empat poin setelah meraih kemenangan 5-2 atas Real Betis pada laga terakhir.

Malaga Masih Kesulitan di Awal Musim Malaga belum menemukan konsistensi setelah kembali ke kasta tertinggi Liga Spanyol dan baru mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Tim asuhan Juan Francisco Funes itu menelan dua kekalahan serta sekali imbang dengan total tujuh gol bersarang di gawang mereka.

Perjalanan Malaga dimulai dengan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid sebelum mampu mengamankan hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Deportivo La Coruna.

Namun, kekalahan telak 4-0 dari Real Madrid pada pertandingan terakhir membuat posisi Malaga semakin tertekan di dasar klasemen.

Meski demikian, hasil melawan Atletico Madrid dan Real Madrid tidak sepenuhnya bisa menjadi ukuran kekuatan Malaga dalam persaingan bertahan di Liga Spanyol.

Tantangan sesungguhnya justru hadir ketika mereka menghadapi tim dengan level yang lebih seimbang, termasuk Levante pada akhir pekan ini.

Malaga mendapatkan tiket promosi setelah melewati playoff Segunda Division musim lalu.